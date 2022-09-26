Utib Başkanı Engin’den Girişimcilere Çağrı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektörüne uygulanabilir yenilikçi projeleri olan gençleri, UTİB’in girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’a katılmaya çağırdı. Son başvuru süresinin 16 Ekim oluğunu belirten Engin, programa daha önce katılan ve dereceye giren girişimcilerin elde ettikleri başarıları örnek gösterdi.

TechXtile Start-Up Challenge Program Koordinatörü Ufuk Batum ile birlikte Bursa Tekstil Mühendisleri Odası'nın 'Tekstilde Dijital Çözümler ve Uygulamaları’ eğitiminde gençlere seslenen Engin, programın özellikle genç girişimcilere büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. UTİB Başkanı Engin, “Programımızın hem girişimcilik hem de inovasyon ligine firmalarımızın Ar-Ge bölümünde çalışan arkadaşların ilgi duyacaklarını düşünüyorum. Buradaki büyük ödül, aslında sürecin kendisi. Program kapsamında yaptığımız Akıl Fikir Buluşmaları’na katılan önceki dönem finalistlerimizin paylaştıkları deneyimler bu işi devam ettirmemiz noktasında bize güç veriyor” dedi.

Girişimcilere destek olarak tekstil ekosistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini de belirten Engin, “Firmalarımızın içerisinde de girişimcilik ruhunu geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle Ar-Ge’de görev alan çalışma arkadaşlarımızın fikirlerini yönetim kuruluna pazarlamaları gerekiyor. Bu tarz girişimcilik eğitimleri bu noktada oldukça önemli. Profesyonel yarışmacılar değil, sektöre katkı verecek projelerin peşindeyiz. Akademik olarak girişimcilere destek verdiğimiz programımızın ‘girişimcilere networking’ konusunda da büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

UZUN MARATONUN SONUNA GELİNDİ

Programın tekstil sektörü için çok değerli olduğunu belirten Program Koordinatörü Ufuk Batum da “TechXtile Start-Up Challenge programımız aslında uzun bir maratonun sonunda vardığımız nokta. Tekstil dünyasının büyük Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile konuşup, görüşüyoruz. Teknoloji ve trend alanlarını belirleyip, girişimcilerimizi bu noktalara yönlendiriyoruz. Programımıza başvuran tüm katılımcıları TechXtile Akademi’ye davet ediyor ve eğitimden faydalanmalarını sağlıyoruz. Kurumsal olarak da büyük ilgi gören programımız çok fazla kaynak harcamadan uluslararası arenada ses getiriyor” dedi.