Urfa’lı Dedecan’da Urfa Kebabı Zamanı

Sade kebap olarak da bilinen gerçek Urfa kebabının en lezzetlisini yiyebileceğiniz DEDECAN şubelerinde; yöresinden gelen coğrafi işaretli ürünler, Urfa’lı kebap ustaları tarafından hazırlanıyor. Kuzu etinin dinlendirilerek zırh kıyması haline getirilmesi ve doğal yağlar eklenerek lezzet verilmesi ile hazırlanan Urfa kebabının pişirilmesi de ayrı bir maharet istiyor. Kömür ateşinde pişirilen Urfa Kebabı, Dedecan’a özgü nohutlu bulgur pilavı, acı Urfa Biberi, köz domates ve soğan salatası ile sunularak önce gözlere, sonra da damaklara hitap ediyor.

Urfa kebabına eşlik eden bol köpüklü nefis Dedecan ayranı, her masaya getirilen soğan salatası, yeşillik, bostana ve lebeni gibi yöresel eşlikçiler ile gerçek kebap severler Dedecan’a müdavim oluyor.

Dedecan’da kebap öncesi mutlaka lahmacun yemenizi de öneriyoruz. Acılı, az acılı ve sade lahmacun, iki boy olarak servis ediliyor. Kebap öncesi genellikle tabak altı boyutu tercih edilen Dedecan lahmacunu da taş fırından çıkarak çıtır çıtır servis ediliyor.

Tüm malzemelerin Güneydoğu Anadolu ve Urfa yöresinden geldiği, Urfa’nın acı biberi ile şenlendirilen Dedecan sofralarında; terbiyeli ve terbiyesiz alternatifleri ile ciğer, dalak ve yürek kebapları, et ve tavuk şiş, tavuk kanat, Adana, Urfa, domates, soğan kebapları ve taş fırından çıkan nefis lahmacun ve pideleri de denemenizi tavsiye ederiz

32 sene önce Şanlıurfa’da tarihi bir binada başlayan Güneydoğu yemek kültürü serüveni; Ankara, Kayseri ve İstanbul’da aynı özen ve heyecanla devam ediyor. Tüm mutfak ekibinin Urfa’lı şeflerden oluştuğu, kullanılan ürünlerin yörenin en iyi yetiştiricilerinden özel olarak seçildiği Dedecan; aslını korumaya devam eden ender işletmelerden.