TÜRK İŞADAMININ BÜYÜK BAŞARISI

Almanya’da uçak sanayii alanında bir Türk girişimcisi, uçak mühendisi Zeydan Öncü, başarılarıyla dikkat çekiyor.

Zeydan Öncü’nün başkanı olduğu GASI (Global Aviation Services Interior) GMBH, Mısır’da 6 MI 17 VIP helikopter yenileme ihalesini kazandı. Sözleşme, 10 Ekim 2021'de GASI GMBH CEO'su Zeydan Öncü ile Helwan Gelişmiş Endüstriler Fabrikası (HFDI) Başkanı Dr. Megahed El Faramawy arasında imzalandı.

Zeydan Öncü’nün başkanı olduğu GASI (Global Aviation Services Interior) GMBH, Mısır’da 6 MI 17 VIP helikopter yenileme ihalesini kazandı. Sözleşme, 10 Ekim 2021'de GASI GMBH CEO'su Zeydan Öncü ile Helwan Gelişmiş Endüstriler Fabrikası (HFDI) Başkanı Dr. Megahed El Faramawy arasında imzalandı.

Zeydan Öncü, 1979 yılında Almanya’ya giderek Uçak ve Uçuş Mühendisliği okudu, ardından 20 yıl çalıştığı Airbus’ta mühendisler yetiştirdi ve Bremen’de A420 projesini başına geçti. 30 mühendisin 13 yıl çalışmasıyla 2005 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren A380’in baş tasarımcısı Jürgen Thomas’ın yardımcısı oldu.

Airbus’ın iç fonksiyonlarının tasarım ekibinde yer alan Zeydan Öncü, 2006’da kendi havacılık servis ve eğitim firması Global Aviation Services Interior’u kurdu. Almanya’nın en vizyoner ve en inovatif şirketleri liginde yer alan GASI GMBH’nın Kurucusu Zeydan Öncü, 2000’li yılların başında THY’nin Airbus A320 ve A310 uçaklarının yapımında önemli rol üstlendi.

PAKİSTAN, BAE, TÜRKMENİSTAN VE MISIR’DA ÖNEMLİ İŞLER YAPTI

Nükleer teknolojiye sahip Pakistan’la ortak sivil ve askeri alanda havacılık hizmeti veren ‘PAC Pakistan Aeronautical Complex’ şirketini kuran Zeydan Öncü, BAE ve Türkmenistan devlet başkanlarının VIP uçaklarının teslimini gerçekleştirdi.

Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken uçak mühendisi Türk işadamı Zeydan Öncü, Ekovitrin Jürisi tarafından ‘Avrupa’da Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü.