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Şişecam ve Ciner’den ABD’de kritik ortaklık: 4 milyar dolarlık yatırım daha!

Şişecam, Ciner Grubu'nun ABD’deki soda faaliyet alanı operasyonlarının yüzde 60'ını devralırken şirket yeni ortaklık yapısı ile ABD’de 4 milyar dolarlık doğal soda külü yatırımını daha hayata geçirileceğini duyurdu.

İş Dünyası 20.11.2021, 10:04
Şişecam ve Ciner’den ABD’de kritik ortaklık: 4 milyar dolarlık yatırım daha!

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, değer katan yatırımlar atağını, doğal soda külü alanında 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu stratejik hamleyi yeni bir boyuta taşıyarak sürdürüyor. Şişecam, 2 yıl önce, ABD’de doğal soda külü alanındaki ilk yatırımını hayata geçirmek için eşit oranda üretim ortağı olduğu Ciner Grubu ile işbirliğinin kapsamını genişletiyor; ortaklığın yapısı değişiyor. Yeni yatırım planı kapsamında Şişecam, Ciner Grubu ile ABD’de şu an eşit oranda ortak olduğu doğal soda külü üretim tesisi Pacific Projesi’nden ek hisse alarak, yüzde 60 pay sahibi konumuna gelecek. Ayrıca, Ciner Grubu’na ait Atlantic ve Wyoming tesislerinden de çoğunluk hisse satın alımı gerçekleştirecek ve bu yatırımlarda da yönetimi üstlenecek. İki güçlü kuruluş, yeni ortaklık yapısı ile ABD’de 4 milyar dolarlık doğal soda külü yatırımını daha hayata geçirecek.

CİNER VE ŞİŞECAM’DAN ORTAK HEDEF

Şişecam’dan Borsa’ya şu açıklama yapıldı:

“Yönetim Kurulumuzun 19.11.2021 tarihli toplantısında, Ciner Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60'ının Şirketimizce devralınması amacıyla aşağıdaki hisse alımlarının, işlemlerin tamamlanmasını takiben ödenmesi şartıyla, hisse satın alımları ve iş geliştirme ile ilgili katlanılan tüm bedeller dahil toplam 450.000.000 Amerikan Doları ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
- Halihazırda %50 hissesi Imperial National Resources Trone Inc, %50 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc sahipliğinde olan Pacific Soda LLC'nin %10 hissesinin Imperial National Resources Trone Inc'dan alınması.
- %100 hissesi Imperial National Resources Trone Inc'a ait olan Atlantic Soda LLC'nin %60 hissesinin alınması,
- Amerika Birleşik Devletleri'nde hali hazırda 2,5 milyon ton doğal soda külü kapasitesi ile operasyonlarını sürdüren Ciner Wyoming USA'in %51 hissesine sahip olan Ciner Resources LP'nin %74 payına sahip olan Ciner Resources Corporation şirketinin %60 hissesinin alınması.”

2026’DA LİDERLİK HEDEFİ KONULDU

Şişecam’ın yaptığı açıklamaya göre Şişecam’ın kontrolü altındaki 2.5 milyon ton soda külü üretim kapasitesi, yeni yatırımlar sonucunda portföyüne katacağı yeni kapasitelerin de eklenmesiyle birlikte 10 milyon tonu aşacak. Şişecam’ın halihazırda 8’inci sırada olduğu soda liginde, 2026 yılına kadar yaratacağı ek soda külü kapasitesi ile bir dünya lideri olması bekleniyor. Ayrıca, tek lokasyonda en büyük soda külü üretim tesisinin kurulmasını da içerecek yatırımlar sonucunda, Şişecam ABD’nin en büyük doğal soda külü üreticisi konuma gelmeyi hedefliyor.

ABD’DE TÜRK YATIRIMININ EN BÜYÜĞÜ

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türkiye’nin sanayi gücünün küresel temsilcisi Şişecam’ın bu stratejik yatırım kararının detaylarını şöyle açıkladı:

“Şişecam, 86 yıllık köklü geçmişi boyunca, inandığı büyük ve sağlam yatırımları yapmaktan hiç bir dönem geri durmamış, bugün geldiği güçlü konumuna, doğru zamanda ortaya çıkan doğru yatırım fırsatlarını değerlendirerek ulaşmıştır. 2019 yılında ABD’de ortak bir doğal soda külü üretim tesisi yatırımı gerçekleştirmek üzere eşit oranda üretim anlaşması yapmış olduğumuz Ciner Grubu ile ortaklığımızın sınırlarını genişletiyoruz. Doğal soda külü alanında gerçekleştireceğimiz bu dev yatırım hamlemiz kapsamında halihazırda Ciner Grubu ile eşit oranda üretim ortağı olduğumuz Pacific Projesi’ndeki payımızı artırarak, yüzde 60 seviyesine çıkartacağız. Ayrıca, Ciner Grubu’nun ABD’de yönetimini sürdürdüğü Ciner Wyoming şirketinde Ciner Grubu’nun sahip olduğu hisselerin yüzde 60’ını da satın alarak genişleteceğiz. Bu yatırımların yanı sıra, yine doğal soda külü üretimi alanında planlanan ve bugün itibariyle tamamen Ciner Grubu’na ait olan Atlantic Projesi’ne de yüzde 60 ortak olacağız. Bu yolla, doğal soda külü üretiminde, özellikle de solüsyon madenciliği yöntemi ile doğal soda külü üretiminde önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ciner Grubu ile Şişecam’ın 86 yıllık geçmişinden gelen ve gerek geniş coğrafyalarda yer alan uluslararası yatırımlarından gerekse de yarım asıra yaklaşan soda külü üretimi tecrübelerinden edindiği üstün yönetsel yetkinliklerini birlikte daha güçlü sergileyebilecekleri bir ortaklık kuracağız. Ayrıca, portföyümüze ekleyeceğimiz ek kapasite ile daha düşük maliyetli üretim avantajı ve sürdürülebilirliğe uyumu ile bugünün olduğu gibi, geleceğin de sektörleri arasında yer alacağına inandığımız doğal soda külü alanında dünyanın en güçlü oyuncularından olacağız. Cumhuriyet tarihimizde Türk şirketlerince ABD’ye yapılmış en büyük yatırım olan ve yurt dışında yapılan en büyük yatırımlardan birini teşkil eden bu yatırımın, Türk şirketlerinin sahip oldukları bilgi birikimi, tecrübe ve rekabetçi güçleri ile global ölçekteki rekabette de önemli ölçüde söz sahibi olduklarının ve oyun kurucu konuma geçtiklerinin en önemli göstergesi olduğuna inanıyorum.”

Kaynak: Habertürk

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