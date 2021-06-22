Nanografi’den yüksek teknolojide büyük hamle

Türkiye’nin ilk nano teknoloji şirketi olan Nanografi Nano Teknoloji, covid-19 süresince gündemde sıkça kendisinden söz ettiren çalışmaları ile sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor. Nano ve biyo teknoloji olmak üzere iki ana ileri teknoloji alanını odak çalışma alanı olarak belirleyen Nanografi, sürdürülebilir ve çözüm odaklı Ar-Ge çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile Türkiye’nin ilk, bölgenin ise en büyük grafen seri üretim tesisinin açılışını gerçekleştiren Nanografi, ileri malzeme teknolojilerinde çığır açan grafenin seri üretimi ile önemli bir adım attı.

Gıda güvenliğinden pandemiye, farklı başlıklarda çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin ileri malzeme teknolojilerinde dış ticaret dengesine büyük katkı sağlayacak olan bu yatırım, ısınma sorunlarından ömür devirlerine, korozyon korumalarından hayatı kolaylaştıracak yüksek elektronik performanslı geliştirmelere kadar insanlığın ortak sorun haline gelen sorunlara çözüm imkânı sunacak. Yalnızca grafen ile sınırlı kalmayıp, farklı ileri malzeme teknolojilerinde de teknolojik birikim ve nitelikli insan kaynağı ile gelişimi sürdüren Nanografi mühendisleri özellikle ekipmanların ömrünü uzatacak, doğa dostu kaplama ve koruyucular üzerinde de önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Nanografi çatısı altında odak çalışma alanlarından bir diğeri olan biyoteknoloji alanında ise uzman mühendis ve araştırmacılar, gıda güvenliğinden pandemi ile mücadeleye kadar birçok konuda çalışmalarını çeşitlendiriyor. Türkiye ve dünyanın ortak sorunları olan toprak ve su güvenliği başta olmak üzere mevcutta yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel pandemi ve salgınlara yönelik proaktif yaklaşımlar tasarlanıyor. Önleyici ve etkin teşhis sağlayan Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yenilikçi araştırmalar yapılıyor

Uzman araştırmacı kadrosu ve yüksek teknoloji birikimi ile Nanografi, endüstri ve enstitülere büyük katkılar sunarken, hayata geçirdiği ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile yeni fırsatlar yaratıyor. Türkiye’de üniversiteler ve araştırma enstitüleri başta olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji şirketleri ile müşterek projeler gerçekleştiren Nanografi, Avrupa’da da başarılı enstitü ve kurumlar ile ortak projeler hayata geçiriyor. Başta çevre sorunları olmak üzere nano ve biyo teknoloji alanlarında çözüm odaklı yenilikçi araştırmalar sürdürülüyor.