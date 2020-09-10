Kütahya Porselen’in Evrenden İlham Alan Galaxy Serisi

Geleneksel porselen üretimini inovatif tasarımlarla birleştiren Kütahya Porselen Galaxy koleksiyonuyla sürekli gelişen evrenin değişimini simgeliyor. Galaxy serisi ince ve zarif görünümüyle sofralara ilham olurken; zıt renklerden ve düzensiz formlardan oluşan ürün gamıyla farklılıkların uyumunu ortaya koyuyor. Galaxy serisinin mat seçeneği pürüzsüz bir taş etkisini, parlak seçeneği ise evrenin yansımasını deneyimletiyor.

Kütahya Porselen Galaxy serisinin Plus X Award 2020’de aldığı ”Yüksek Kalite” ve “Tasarım” ödülleri ardından bir yeni ödülün daha sahibi oldu. Galaxy serisi, 1969 yılından bu yana iki yılda bir tasarım ve iletişim tasarımı alanında verilen German Design Award’un 2020 yılındaki “Special Mension” ödülüne de layık görüldü.

Kapasitesi, ürün kalitesi, teknolojisi ve dünyada ilk kez uygulanan üretim teknikleri ile 50 yılda küresel bir oyuncu haline gelen Kütahya Porselen’in, inovasyon ve tasarım güçlü yönlerini oluşturuyor. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Tasarım ve Ar-Ge merkezinde nano teknolojiyle ürettiği Nanokrem, Nanodekor, Nanopor gibi koleksiyonları ve reaktif ürünleri son günlerde yoğun ilgi görüyor. Kütahya Porselen ayrıca Defne Koz, Kunter Şekercioğlu, dünyaca ünlü Mikro Art Sanatçısı Hasan Kale gibi başarılı tasarımcılar ile çok özel ve ödüllü koleksiyonlara imza atıyor.