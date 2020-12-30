İşe alım kararını en çok istek ve motivasyon belirliyor

İK uzmanları en çok nelere önem veriyor?

Videolu Mülakat Uygulaması Jobuum’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre, insan kaynakları yöneticileri işe alım sürecinde nitelikli adaya ulaşmak için çok fazla zaman harcamak durumunda kalıyor. İK yöneticilerinin yüzde 56’sı bir pozisyon için en az 11 ve üzeri adayla mülakat yaparken, bir mülakata 30 dakika ve üzerinde vakit ayırıyor. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin yüzde 74’ü işe alım sürecinde adayın ses tonu, görünümü ve konuşma tarzının çok önemli olduğu düşünüyor.

Pandemi ile birlikte artan dijitalleşme insan kaynakları departmanlarının işlerini de dönüştürerek, dijital kanalların kullanımını artırıyor. Sektörün bu ihtiyacını öngörerek Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Videolu Mülakat Uygulaması Jobuum’un gerçekleştirdiği araştırma, şirketlerin nitelikli çalışana ulaşmakta gereğinden fazla zaman ve para harcadığını ortaya koyuyor.

Yüzde 62 için en önemli konu isteklilik, enerji ve motivasyon

Araştırmaya göre, insan kaynakları yöneticilerinin yüzde 64’ü yılda 11 ve üzeri sayıda iş ilanı veriyor. Bir ilana 100’ün üzerinde başvuru aldıklarını söyleyen İK yöneticilerinin oranı ise yüzde 88. Yöneticilerin yüzde 56’sı bir pozisyon için ortalama 11 ve üzerinde kişiyle mülakat yaptığını söylerken, yüzde 66’sı bu görüşmelere 30 dakikanın üzerinde bir zaman ayırıyor.

İK yöneticileri görüşmelerde en çok isteklilik, enerji ve motivasyona önem verdiklerini söylerken, yüzde 74’ü adayın ses tonu, görünümü ve konuşma tarzının ‘çok önemli’ olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan İK yöneticilerinin neredeyse yarısı ise var olan kariyer sitelerini günümüz koşullarında artık yetersiz buluyor.

İnovatif uygulamalarla işe alım süreçleri verimli hale geliyor

Araştırmayı değerlendiren Jobuum kurucu ortaklarından Güray Yolukar, “Yaptığımız araştırma gösteriyor ki, İK yöneticileri bir pozisyon için uygun adaya ulaşmak adına epey bir efor ve zaman harcıyor, yüzlerce başvuruyu değerlendirerek belki de hiç işe alınma ihtimali olmayan görüşmelerle zaman kaybediyorlar. Üstelik önem verdikleri konuları değerlendirebilmeleri için yüz yüze görüşme dışında pek alternatif de sunulmuyor. Bu ihtiyaç ve gereklilikten yola çıkarak geliştirdiğimiz Jobuum ile süreçleri inovasyonla kolaylaştırıyoruz. Bir kariyer platformu olarak tasarladığımız uygulama sayesinde online tek yönlü videolu gerçekleşiyor. IK yöneticilerinin ses tonu, dış görünüş ve konuşma tarzına büyük önem verdiği işe alım süreci, yeni teknolojiler sayesinde zamandan tasarruf sağlayarak daha verimli hale gelecek” diyor.

Jobuum İK işe alım anketi

Yılda ortalama kaç ilan veriyorsunuz?

1-3 arası % 4

4-7 arası % 18

8-12 arası % 14

13 ve üzeri % 64

Bir ilana ortalama kaç başvuru geliyor?

01-60 arası % 4

61-100 arası % 8

101 ve üzeri % 88

Gelen başvurulardan ortalama kaçı ile mülakat yapıyorsunuz?

1-5 arası % 12

6-10 arası % 32

11 ve üzeri % 56

Bir mülakat için ne kadar vakit ayırıyorsunuz?

0-30 dakika % 34

30 dakika üzeri % 66

İş görüşmelerinde en çok nelere dikkat edersiniz?

CV’deki bilgilerin doğruluğuna % 8

Konuşma tarzı ve giyime % 2

İsteklilik, enerji ve motivasyona % 62

Tecrübeye % 18

Pozisyonda kalıcı olacağı izlenimi vermesine % 10



İş görüşmesine gelen kişinin ses tonu, görünümü ve konuşma tarzı sizin için ne kadar önemli?

Az % 0

Orta % 20

Çok % 74

En önemli kriter % 6

Mülakatlarınızı görüntülü platformlardan dijital olarak gerçekleştiriyor musunuz?

Evet % 70

Hayır % 30

Sizce var olan iş ilanları siteleri yeterli mi?