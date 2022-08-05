Gebkim ‘Acil Müdahale Yazılımı’nı Devreye Aldı

Türkiye’nin sanayi lokomotifi konumunda olan Marmara Bölgesi’nde iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar gittikçe artıyor. Kimya alanında Türkiye’nin ilk İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmasıyla bilinen GEBKİM OSB de teknolojik gelişmelerin sunduğu avantajlardan faydalanarak 18 aydır geliştirdiği “Kimya Sektöründe Acil Eylem İçin Yenilikçi Bir adım: Acil Müdahale Yazılımı”nı devreye aldı. GEBKİM OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı ile projeden yararlanıcılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer organize sanayi bölge temsilcilerine proje süresince yapılan tüm çalışmaların tanıtımı yapıldı.

“DİJİTALLEŞME SÜRECİNİ OSB’MİZİN TÜM ALANLARINDA UYGULAMAYI BAŞARDIK”

Acil Müdahale Yazılımı’nın hayata geçişiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve GEBKİM’nin oluşturduğu ekosistem ile Türkiye’nin öncü, örnek OSB’lerinden biri olduğunu belirten GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Yaptığımız çalışmalarda her zaman kent, insan ve çevre ilkesiyle hareket etmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla insan emeğini koruyan ekosistemimiz içerisinde ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları çevreye uyumlu şekilde harekete geçirmek için çaba gösteriyoruz. Olası kazaların önüne geçmeyi hedeflediğimiz Acil Müdahale Yazılımı projemizle dijitalleşme sürecini fabrikalarımızdan OSB’mizin tüm alanlarında uygulamayı başardık. Teknolojinin gücünün bize sağladığı avantajları da göz önüne alarak Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir projeyi hayata geçirmenin büyük gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İHA’LAR YAPAY ZEKÂ İLE OTONOM ŞEKİLDE HAREKET EDECEK

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da desteklediği proje kapsamında GEBKİM OSB üzerinde yapay zekâ ile otonom şekilde hareket edecek olan insansız hava araçları olası kazaların önüne geçecek ve yangınlar büyümeden müdahale edilebilmesini sağlayacak.

ACİL BİR DURUMDA OTOMATİK OLARAK İLGİLİ KURULUŞLARI UYARACAK

GEBKİM OSB’yi başta riskli bölgeler olmak üzere 7 gün 24 saat izleyecek olan İHA’lardan gelen veriler Komuta Merkezi’nde toplanacak. Olası bir tehlike durumunda otomatik olarak itfaiye, AFAD, Sağlık Birimleri, Ulusal Zehir Merkezi gibi kamu kuruluşlarına haber verecek olan sistem, fabrika yetkililerini de mobil uygulama üzerinden uyaracak.

2 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Kurulumundan aktif edilme sürecine kadar geçen 18 aylık zamanda sistemin verimli çalışabilmesi için tüm GEBKİM ve katılımcı firma acil durum ekiplerinin temel ilk yardım, acil durum eğitimleri, yangın riski değerlendirmesi, kimyasal dökülme ve sızıntı, yangına müdahale gibi kimya sektöründe büyük önem arz eden konularda eğitimler verildi. 12 eğitim başlığı ve 3 seminerden oluşan program ile yaklaşık 2 bin kişiye verilen eğitimler sonunda işveren ve çalışanların bireysel ve kurumsal kapasiteleri artırıldı. Yazılımın devreye alınmasının öncesinde GEBKİM OSB bünyesinde 3 kez sistemin pilot denemesi ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı

ÖĞRENCİLER DE PROJE KAPSAMINA ALINDI

Proje kapsamında kimya sektöründe geleceğin nitelikli iş gücünü oluşturacak GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’na ait Dilovası'ndaki GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 400’ü aşkın öğrenciye de Afet Bilinci ve Acil Durum Eğitimi verildi.

18 AYLIK SÜREÇTE ELDE EDİLEN VERİLER SİSTEME ENTEGRE EDİLDİ

GEBKİM OSB’de faaliyette olan 40 işletmeye proje ekibi teknik uzmanlar ile birlikte acil durum yapılanmaları ve hazırlıklarının tespit edilmesi, durum analizi, risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının incelenmesi amacıyla saha ziyareti gerçekleştirildi. Komşu OSB’ler ile işbirliği kurulması kapsamında proje ekibi tarafından 8 organize sanayi bölgesinin itfaiye birimleri de gezilerek ziyaret edildi. Bu çalışmalardan elde edilen veriler de acil durumlarda tüm OSB’de etkin koordinasyonu sağlamak için sisteme entegre edildi.

TİSK TARAFINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Acil Müdahale Yazılımı projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği Ortak Yarınlar Ödülleri’nde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.