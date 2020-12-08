Doğtaş ile Yasaksız Temassız Alışveriş Keyfi!

Bir süredir whatsapp üzerinden de devam ettirdiği ücretsiz mimarlık hizmetiyle müşterilerine yardımcı olan Doğtaş, web sitesinde yer alan sanal tur seçeneği ile mağazaları evlere taşıyor.

TSE onaylı Güvenli Üretim Belgesine sahip Doğtaş’ın mağazaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Dilerseniz, 444 34 87 numaralı telefondan randevu oluşturarak hafta içi 09:00-19:30 saatleri arasında Doğtaş mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

Doğtaş, www.dogtas.com sitesi üzerinden, mağazalarından ve ücretsiz mimarlık hizmeti veren 444 3 487 numaralı telefon numarası üzerinden tarz ve uyumun aşkını evlerinize taşımaya devam ediyor.