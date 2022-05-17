Doğtaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde İlk Flagship Mağazasını Açtı!

Doğanlar Mobilya Grubu’nun ABD iştiraki olan Doğtaş Furniture USA’nın ilk flagship mağazası olma özelliğini taşıyan yepyeni Doğtaş mağazası, dünyanın en önemli markalarının bulunduğu New Route 17, NJ üzerindeki, New York Dizayn District üzerinde açıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun lokomotif markası Doğtaş, bugün yurtiçinde ve yurtdışında 250’den fazla konsept mağazasıyla mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: ‘Doğtaş bugün 4 kıtada 36 ülkede mobilya trendlerine yön veriyor.”

Doğtaş mağazasının açılışında konuşan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, temelleri Türkiye’de 70’li yıllarda atılan Doğtaş markasının, küresel bir marka olma yolunda attığı emin adımlarla bugün 4 kıtada 36 ülkede, mobilya sektörüne yön veren, trend belirleyen değerli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Doğtaş Furniture USA’nın ilk flagship mağazası olan yeni Doğtaş’ın ardından farklı lokasyonlarda başka Doğtaş mağazalarının da açılacağı mesajını veren Doğan, “bugün heyecanımıza ortak olan, bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.