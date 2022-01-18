DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat tekrar yeni dönemde de başkan seçildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları’nı DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında ‘İkili İş Konseyleri’, ‘Sektörel İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’ olarak faaliyet gösteren 147 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. Seçimler sonucunda 74 başkan değişti. 60 başkan görevine devam ederken 45 iş insanı ilk defa iş konseylerinde yer aldı.

Geçtiğimiz dönemde Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Fatih Canpolat, yeni dönemde de tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Fatih Canpolat; "İhracatımızın önünü açmak, tarihimizden ilham alıp örnek olmaya, bir nebze de olsa katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görevde olduğu sürede yaptığı projelerle Türkiye ile Slovenya arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunan Canpolat, yeni dönemde de bu projelerin daha da artacağını ifade etti.