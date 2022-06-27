DAMAT bu kez kadınlara özel tasarladı

Maskülen ruhunu stiline yansıtan kadınlara!

Bu özel koleksiyon; enerjileri ve güçleriyle ışıldayan özgün kadınlara eşlik etme heyecanıyla düşünülüp, maskülen ruhunu stiline yansıtan kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. Koleksiyonda yer alan takımlarda; siyah, lacivert, bej, ekru, hardal, kırmızı, pudra, saks mavi, sarı ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor.

‘Private Line’ Damat koleksiyonlarına; Akasya AVM, İstinyePark AVM, Nişantaşı Abdi İpekçi Cadde, Suadiye Bağdat Cadde, Ankara Panora AVM, İzmir Alsancak Cadde, İzmir Agora AVM Damat Tween Mağazaları’ndan, damattween.com adresinden ve Damat Tween mobil uygulamasından ulaşmak mümkün!