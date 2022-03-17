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BİOTREND ENERJİ YATIRIMLARA KIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!

Biotrend Enerji, 2022’de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Biotrend Enerji, 11 ildeki 18 farklı tesisiyle faaliyetine devam ederken, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma adımları da dikkat çekiyor.

İş Dünyası 17.03.2022, 10:08
BİOTREND ENERJİ YATIRIMLARA KIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!

Biotrend Enerji başarılı bir imza attığı halka arzın ilk yılının sonunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.  Halka arzdan elde edilen gelirin önemli bir kısmının yeni yatırımlar için değerlendiren Biotrend Enerji, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmayla ilgili attığı adımlarla dikkatleri çekiyor.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji, sürdürülebilirlik adına yaptığı çalışmalarla; insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konulardaki duyarlılığını ortaya koyan bir şirket.”

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı Biotrend Enerji’nin sürdürülebilirlik adına yaptığı çalışmalara vurgu yaparak, “İnsan hakları, çalışma şartları, çevresel ve sosyal konularda duyarlılığımız var.” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) atılan imzayla resmî kurumlar vasıtasıyla da bu duyarlılığın altının bir kez daha çizilmiş olduğuna işaret eden Vardı, sektörden bağımsız olarak küresel ekonominin sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamak adına imzaladıkları UN Global Compact anlaşmasıyla, taahhüt edilen ilkelere uymak için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti. “Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 14 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact’in  şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmek için desteklediğine değinen Osman Vardı, Biotrend Enerji’nin UN Global Compact’in içindeki en önemli faaliyetlerden biri olan kadının güçlenmesine yönelik ilkelerde farklılıklar yaratmayı da amaçladığının altını çizdi.

Osman Nuri Vardı, Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’nin gerçekleştirdiği farklı projelerle sürdürülebilirlik şemsiyesi altında farklı başarılı işlere de imza attığını belirterek sözlerini projelerin her birinin, Biotrend Enerji’nin kadına ve çevreye verdiği önemi aynı zamanda çocuklara da fayda sağlayacak çözümlere dönüştüren çalışmalardan oluştuğunu ifade ederek sürdürdü. Osman Nuri Vardı konuyla ilgili şöyle devam etti: “2021 yılı içerisinde başlattığımız ve temellerini attığımız projelerin yanı sıra, halka arz sonrası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız sözleşme bizler için çok mühim bir adım oldu. Bu sözleşmenin, kurumsal yönetim ve iklim riski yönetimini ilerleteceğini, daha yüksek çevre standartları ve satın alma uygulamalarını benimseterek, işyerinde cinsiyet eşitliğini de destekleyeceği kanaatindeyim. Sürdürülebilirlik kapsamında yaptığımız çalışmaların, “Biyokütle Enerji Firması Ödülü”, “Enerjimiz Geleceğimiz Ödülü” “Düşük Karbon Kahramanı Ödülü” ve “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası Ödülü” ile taçlandığı bir 2021 yılı yaşadık. 2022 yılında ise ilk ödülümüzü Kadın Dostu Markalar Derneği 2022 Farkındalık Ödülleri Töreni’nde Bergama tesisimizde uygulanan “Kadına Karşı Şiddet Eğitimi” Projemizle, “Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet ile Mücadele” kategorisinde aldık. “

#biotrend #Enerji #Yatırım #Osman Nuri Vardı
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