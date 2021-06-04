Arzum’un Dijital Promotör uygulamasına Perakende Güneşi ödülü

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Perakende sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Perakende Güneşi Ödülleri’nde Arzum, ‘Dijital Promotör’ projesiyle ödüle hak kazandı. Her yıl başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Perakende Güneşi Ödülleri töreninde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’nü Arzum Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhan Giray aldı.

“Dijital Promotör Türkiye’de bir ilk”

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Serhan Giray, pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirtti. “Biz de Arzum olarak bu alanda kendimizi geliştiriyor ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diyen Giray sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde satış sırasında tüketicilerin dikkati çekebilme, ürününüzü kısa sürede en iyi şekilde aktarabilme dijitalleşmenin sağladığı en iyi avantajlardan biri. Biz de bu noktada, Türkiye’de bir ilk olan ve bize bu değerli ödülü getiren ‘Dijital Promotör’ü devreye soktuk. Uygulamamızla, sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürünlerine dokunduğu anda ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Dijital Promotör uygulamamız, özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını kolaylaştırıyor. İnovasyon ve tasarım odaklı bir şirket olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor.”