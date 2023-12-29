

Her yıl ortalama 11 milyon adet cep telefonunun satıldığı Türkiye’de, özellikle son yıllarda döviz kurundaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak akıllı telefon fiyatları önemli bir artış kaydetti. Fiyat artışlarının yanı sıra cep telefonu alışverişinde taksitlerin sınırlandırılması, tüketicilerin son yıllarda ikinci el telefon pazarına yönelmesine neden oldu. Son bir yıl içinde yaklaşık 5 milyon telefonun el değiştirdiği Türkiye’de, ikinci el pazarında yaşanan bu hareketlilik, tüketiciler açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yenilenmiş elektronik cihaz pazarında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, güvenli bir şekilde ikinci el telefon alışverişi yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu.



Bilgi ve veri güvenliğine dikkat

Tüketicilerin eski telefonlarını satarken dikkat etmeleri gereken konuların başında özel bilgi ve verilerinin güvenliği geliyor. Telefonların satışının yapılmadan önce öncelikle verilerin yedeklenmesi, kullanıcı hesaplarından çıkılması, SIM ve SD kartların çıkartılarak cihazların fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekiyor. Ancak, bundan daha da önemlisi eski cihazların satışının güvenilir ve yasalarca düzenlemeye tâbi kurumlara yapılması. Bunun yanı sıra, kullanılmış telefon alacakların da başkalarına ait e-posta ve uygulamaların ve kötü niyetli yazılımların olmadığı, bir suça karışmamış güvenli bir telefon tercih etmeleri büyük önem arz ediyor.



Sektör temsilcileri, ikinci el cep telefonu alışverişi yapan kullanıcıların tüm bu risklerden korunmasının en etkili ve güvenli yolunun, yenilenmiş telefon almak ve ikinci el telefon alışverişlerini lisanslı yenileme merkezlerinden yapmak olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle yenileme lisansı alan kuruluşlar, hem kişisel verilerin korunması, hem de kullanılmış telefonların uzman ekiplerce garantili şekilde teknik bakımdan geçmesi ile tüketicilere güvenli ve kayıtlı bir hizmet sunuyorlar. Söz konusu merkezlerin, yenilenmiş telefon ve diğer elektronik ürünlere 12 ay taksit ve garanti imkanı sunması, tüketiciler için öne çıkan avantajlardan birini oluşturuyor.



"En büyük soru işareti güvenlik"

Türkiye’de yenileme merkezi lisansını ilk alan şirketlerden biri olan EasyCep’in Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aytuğ İlhan, “İkinci el cep telefonu alışverişi yapan tüketicilerin aklındaki en büyük soru işareti ‘güvenlik.’ Telefonumu satıyorum ama acaba verilerim yanlış ellere geçer mi? Ayrıca, satın aldığım telefonun pil ömrü ne durumda veya başkaca sorun yaşar mıyım? gibi sorular da tüketicilerin aklını meşgul ediyor” dedi.



"Güvenlik en çok dikkat edilmesi gereken husus olarak öne çıkıyor"

Yenilenmiş telefonları alırken en çok dikkat edilmesi gereken konunun güvenlik olduğunu söyleyen İlhan, "Bu cihazın daha önceden kim tarafından kullanıldığı ve kullanılırken herhangi bir suça karışıp karışmadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla aldığımız cihazın güvenli olması en önemli detaylardan bir tanesi. Bunun dışında cihazın kalitesi de önem arz ediyor" şeklinde konuştu.



Döviz fiyatlarının artmasıyla birlikte teknolojik aletlerin fiyatlarında artış yaşandığını ve buna bağlı olarak bir elektronik eşyayı sıfır almanın zor olabildiğinin altını çizen İlhan, sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla ikinci el telefonlardaki fiyat avantajları müşteriler tarafından dikkat çekiyor. Şirket olarak tüm cihazları orijinal veya muadili olan parçalarla yenileyerek müşterilerimize sunuyoruz. En önemli avantajlarımızdan bir tanesi de veri güvenliği konusudur. Tamamen lisanslı programlar sayesinde cihazların içindeki verileri sıfırlıyoruz" dedi.



"2023 yılında 200 binden fazla telefon yeniledik"

İlhan, "Telefonların büyük bir kısmı ülkemize yurtdışından geliyor. Dolayısıyla bu da ülkeden dışarıya doğru bir döviz çıkışı yaşandığını gösteriyor. Biz cihazları yenileyerek bu döviz çıkışını ciddi oranda azaltmış oluyoruz. İlerleyen yıllarda hacmimizi daha da artırarak döviz çıkışını minimum seviyeye indirmeyi planlıyoruz. 2023 yılında 200 binden fazla telefon yeniledik. Yenileme yaptığımız tüm cihazların hayat hikayesi video ile kayıt altına alınıyor. İlerleyen zamanda o cihaza ait başka bir sorun çıktığı zaman bu cihaza hangi işlemlerin yapıldığını kontrol edebiliyoruz" açıklamalarında bulundu.



"Yenilenmiş telefonda 12 ay garanti"

Satışını gerçekleştirdikleri tüm cihazların bakım ve onarımı için lisanslı ve orijinal ürünler kullandıklarının altını çizen İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilenmiş cihazlarda korsan bir yazılım bulunmaz. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanarak müşterimize teslim edilir. Bu da yenilenmiş cihaz ve ikinci el cihaz arasındaki önemli bir fark. Yenileme merkezimizdeki tüm test ve bakım onarım işlemlerini uçtan uca dijitalleşmiş bir sistemle, hiçbir kişisel görüşe yer bırakmayacak bir titizlikle yapıyoruz. Kurumsallık ve şeffaflık ilkemize sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimizle aramızdaki tüm ödeme süreçleri bankalar üzerinden yapıyoruz. Yaptığımız işin her zaman arkasındayız ve tüm yenilenmiş cihazlarımızı 12 ay EasyCep garantisi ile teslim ediyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin 14 gün boyunca koşulsuz iade hakkına sahip oluyorlar. Web sitemiz ve mağazalarımızdan satın alınan tüm cihazları, sıfır bir cihaz teslim alınıyormuş gibi özel olarak kutulanmış şekilde teslim ediyoruz. Kutu içerisinde; cihaz, kablosu, sim kart açma iğnesi, garanti belgesi ve cihaz üzerinde hangi yenileme işlemlerinin yapıldığını belgeleyen TSE belgesi yer alıyor."



"Eski telefonlar kapıdan alınıyor, ödemesi aynı gün yapılıyor"

Kullanılmayan cep telefonları dahil olmak üzere kullanılmış elektronik cihazların EasyCep’e satışının kolaylığı ve avantajlarına değinen İlhan, “Müşteri deneyimini pratiklik ve güvenilirlik üzerinden kurguluyoruz. Eski cihazlarını satmak isteyen müşterilerimiz internet sitemizden elektronik aletlerinin kondisyonuyla ilgili birkaç basit soruya yanıt verdiğinde anında bir teklif alıyor. Cihazını satmaya karar verdiğinde ise dilerse kapısından kuryeyle cihazını teslim alarak, ödemeyi de aynı gün içerisinden gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi bizzat yapmak isteyen tüketiciler ise şirketin 66 konsept mağazasından birine veya EasyCep hizmet noktası bulunan 60’dan fazla CarrefourSA ve Migros marketlerden birine giderek de hizmetlerimizden faydalanabilirler” açıklamasını yaptı.



"Son 1 yılda sinyal alınmadığından kapatılacak telefonları değerlendirmek kolay"

Son bir yıldır sinyal alınamayan telefonların kullanıma kapatılacak olması ile ilgili tüketicilerin soru işaretleri olabileceğini söyleyen İlhan, “1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak uygulamayla son bir senede hiç sinyal alınmamış telefonların kullanıma kapanmaması için, bir kez dahi açılıp kapanması yeterli. Öte yandan, e-devlet üzerinden de kullanıma kapanmış telefonları yeniden aktif hale getirmek mümkün. Tüketiciler bu hiç kullanmadıkları telefonları EasyCep’e satışını kolaylıkla gerçekleştirerek, yeni cihaz alımlarında kampanyalarımızdan da faydalanabilir” dedi.



Uzman teknik kadro yetiştiriliyor

2020 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren telefon yenileme merkezlerine ilişkin mevzuat kapsamında yenileme merkezi sertifikası alan ilk girişimlerden biri olduklarının altını çizen İlhan, “Faaliyetlerimize başladığımız ilk günden beri hep daha iyisini yapmak için teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, en değerli yatırımlarımızdan birini geçen yıl hayata geçirdik. Ekim ayında devreye aldığımız 4 bin metrekarelik yenileme merkezimiz, Türkiye’nin en büyük lisanslı yenileme merkezi olması ile öne çıkıyor. İnsan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz Yetenek Kazanım Programımız ile, planlanmış ücretsiz eğitimler sonrası teknisyen pozisyonunda işe alımlarımızı gerçekleştirerek, gençlere sektörel deneyim kazandırıyoruz. Yine insan kaynaklarına verdiğimiz önemin göstergelerinden biri olan EasyAkademi ile sadece teknik ekiplere değil, mağaza çalışanları ve merkezdeki diğer ekiplerimiz için de eğitimler düzenleyerek uzman teknik kadromuzu genişletiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.