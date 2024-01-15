Türkiye’nin lider online ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Aralık 2023 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerinin analizini yaparak beşinci kez yayınladığı fiyat endeksine göre eylülde yüzde 8, ekimde yüzde 5 ve kasımda yüzde 2 gerileyen ikinci el araç fiyatları, aralık ayında duraklama trendine girdi.

Rapora göre ikinci el araç fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre sabit kaldı. Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, kasım ayında yaşanan yüzde 2’lik düşüşün ardından fiyatların aralık ayında sabit kalmasıyla, ikinci el araç fiyatlarının dip seviyeye ulaştığını söyledi. Yeni yılda yapılan zamların yanı sıra kur ve enflasyon etkilerine paralel olarak fiyatların yeninden artış trendine gireceğine işaret eden Gözelekli, ocak ayının araç sahibi olmak isteyenler için en avantajlı dönem olduğunu belirtti.

“İkinci el araç alımlarında en avantajlı dönem”

Endeks sonuçlarının sektördeki gelecek beklentilerinin ve stratejilerin belirlenmesi açısından önemli ipuçları sunduğunu vurgulayan Serdıl Gözelekli, “Aralık ayı verilerimiz, hem alıcılar hem de satıcılar için karar verme sürecinde önemli bir rehber niteliği taşıyor. İkinci el araç piyasasında bu dönemde daha dikkatli ve planlı hareket etmek, doğru seçimler yapmak adına kritik bir öneme sahip. Bu kapsamda özellikle kasım ayında yaşanan düşüşün ardından aralık ayında fiyatların sabit kalması, ikinci el araç fiyatlarının inebileceği en düşük seviyeye ulaştığı gözler önüne seriyor. Bu durum, ikinci el araç almak isteyenler için dikkate değer fırsatlar sunuyor. Çünkü 2024 itibari ile fiyatlarda kur ve enflasyon etkilerine paralel bir artış bekleniyor. Bu çerçevede şu an yaşanan fiyat sabitlenmesi, alıcıların yıl boyunca yaşayabileceği en avantajlı dönemi işaret ediyor. VavaCars olarak 5 aydır aralıksız yayımladığımız VavaAI Fiyat Endeksi ışığında, ikinci el araç piyasasındaki değişimleri yakından takip etmeye ve doğru değerlendirmelere dayalı bilgiler paylaşamaya devam edeceğiz” dedi.