Kıraathane ve Büfeler Kiraya Verildi

Resmî açıklamalarda, millet bahçesi içerisinde bir millet kıraathanesi yapılacağı belirtilmişti. Ancak bununla sınırlı kalınmadığı, kıraathaneye ek olarak oturma alanı, restoran, güvenlik görevlilerinin konaklayacağı alanlar ve bisiklet kiralama noktalarının da büfe statüsünde kiraya verildiği ortaya çıktı.

İhaleler İptal Edildi, Yerine Davet Usulü Uygulandı

Edinilen bilgilere göre, bahçedeki kiralama alanları için kış mevsiminde düzenlenen ihalelere çeşitli firmalar katıldı ve bazı bölümleri kazandı. Ancak bu ihaleler daha sonra Iğdır Valiliği tarafından iptal edildi. İptal kararlarının ardından alanların, davet usulüyle kiralandığı ve bu kiralamalarda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman’ın akrabalarının tercih edildiği iddia edildi.

Yalnızca Bir Alan Yasal Statüye Sahip

Kiraya verilen üç alandan sadece birinin yapı kullanma iznine sahip olduğu, diğerlerinin ise bu tür bir izni bulunmadığı tespit edildi. Bu durum, yapılan kiralamaların mevzuata uygunluğu konusunda soru işaretlerine neden oldu.

Kamu Yararı mı, Rant mı?

Kamuya ait bir alanın, ihale süreçleri şeffaf yürütülmeden özel kişilere tahsis edilmesi, bölgede "kamu yararı" ilkesinin ihlal edildiği yönünde eleştirileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, kamu kaynaklarının adil ve denetlenebilir biçimde kullanılmasını talep ediyor.

Resmî Açıklama Bekleniyor

İddialarla ilgili olarak henüz Iğdır Valiliği’nden veya İl Özel İdaresi’nden resmî bir açıklama yapılmış değil. Konunun kamuoyunda yarattığı tepki nedeniyle, önümüzdeki günlerde sürece ilişkin açıklamaların yapılması bekleniyor.