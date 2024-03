Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, MHP Eyüpsultan ilçe Başkanı Aydın Yırtıcı, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum’un miting sonunda vatandaşlara karanfil dağıttı.



“Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası artık 8 dakikaya düşüyor”

Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "70 günü aşkındır İstanbul’umuzda yüz binlerce vatandaşımızla kucaklaştık ve şunu net bir şekilde gördük; İstanbul, artık kararını vermiştir. Eyüpsultan artık bu iş tamam demiştir. 5 yıldır Eyüpsultanlı kardeşlerimi kandıranlar, bir tek çivi çakmayanlar gelip şu meydanın coşkusunu görsünler. Eyüpsultan bugün birliğimizi, beraberliğimizi tüm İstanbul’a gösteriyor. Bu meydan reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik diyor. 31 Mart’ta Eyüpsultan, Cumhur İttifakı diyecek. Eyüpsultan, Murat Kurum diyecek. Eyüpsultan, Deniz Köken diyecek. Eyüpsultan sandıklarda rekor kıracak. Biz her zaman Türkiye’nin 81 ilinde, tüm şehirlerimizde aşkla, sevdayla eser ürettik, milletimizin hizmetkarı olduk. Biz sizlere hizmet etmekten onur duyduk. Bu anlayışla 22 yıldır çalışıyoruz. Bugüne kadar hep eserlerin İstanbul’u dedik, hizmetlerin İstanbul’u dedik. Çocuklarımıza dirençli bir İstanbul bırakalım dedik. Az önce yeni bir eserimizi daha İstanbul’umuza kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattımız bugün itibariyle açıldı. Bu hattımız Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı ve oradan Kâğıthane, Gayrettepe’ye kadar vatandaşlarımızı güven içerisinde taşıyacak. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası artık 8 dakikaya düşüyor. Büyükşehir’in yapması gereken metro hatlarını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız yapıyor. Neden? Çünkü bunların derdi hizmet değil reklam, algı ve sosyal medya belediyeciliği. İşte en iyi siz biliyorsunuz” dedi.



“Balya balya paraları çok iyi bilirler”

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “İstanbul’umuz 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Eyüpsultan’a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir dertleri yok. Kendi menfaatleri olsa hemen oraya gidip çadır kurarlar. İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler. Balya balya paraları çok iyi bilirler. Sözlerini hatırlamayan adam İstanbul’a nasıl hizmet edecek. Eyüpsultan’ın en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. Burada vatandaşlarımızı ne deprem çilesinden ne de trafik işkencesinden kurtarmak için tek bir adım atmamış. Bırakın adım atmayı açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının, 8 kilometresini bile zar zor tamamlamış. Yarım yamalak, kırparak açtıkları son 2 hatla birlikte toplam 64 km metro ağının 17’sini yapmışlar. Bu yönetim 2019’da göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının yüzde 99’unu zaten tamamlanmıştık. Dudullu-Bostancı Metro Hattının yüzde 70’ini tamamlamıştık. Rumeli Hisarı Fünikülerinde ilerleme yüzde 50’yi aşmış. Yani bitirdiğim dediği projeler, zaten sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettiği projeler var ki, onları saymaya kalksak saatler sürer” şeklinde konuştu.



“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmadılar”

“İşe başlama töreni yapıyorlar” diyen Kurum, “Törenle işe başlıyorlar. Sonra vaatlerini hatırlarsalar işe devam edecekler. Yıldız-Kabataş Metro Hattı 4.5 km uzunluğunda. Biz bunun yüzde 50’sini yapıp teslim etmemize rağmen 2,25 kilometresini bile bitirememişler. Ümraniye-Göztepe-Ataşehir Metro Hattı’nı yüzde 7 ilerlemeyle teslim ettik yine bitiremediler. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmadılar. Ulaştırma Bakanlığımız buradaki metro hattını 38 ayda bitirdi. Demek ki isteyince oluyor. Dertlenince, aşk ile çalışınca yapılıyor. Biz 1 Nisan’dan sonra yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbul’u, hem yalandan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız. İstanbul’un hangi ilçesine, gidersek gidelim vatandaşlarımız bizden kentsel dönüşüm talep ediyor. Bu konuda dert yanıyor. Ama ne yazık ki mevcut CHP’li Başkan, hemşerilerimizin bu talebini de duymadı, görmezden geldi. İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm yapılmadı. Çalıştaydan öteye gidemediler" dedi.



“İstanbul’un kaynaklarını kirli pazarlıklarla birlikte peşkeş çekmeye kalktılar”

İstanbul’a tek bir çivi bile çalışmadığını dile getiren Kurum, "Bugün İstanbullu kardeşlerimiz sağlıksız ve güvensiz binalarda can korkusuyla yaşıyor. Halbuki 100 bin konut yapacaklardı? 5 bin konutu bile dönüştürmediler. Milletimizin eksikleri için İstanbul’da 173 bin konutu dönüştürdük. Bunlar İstanbul’a tek bir çivi çakmadılar. Bir de bu şehrin parasını çarçur eden mevcut CHP’li İBB Başkanı “650 bin konut yapılmamalı” diyor? İstanbullular İBB başkanını çeşitli hizmetler yapsın diye seçer. Vatandaşımız hizmet beklerken onlar ikbal peşinde koştular. İstanbul’un kaynaklarını rant olarak gördüler. İstanbul’un kaynaklarını kirli pazarlıklarla birlikte peşkeş çekmeye kalktılar. Bugün otobüsler yolda kalıyorsa, vatandaşımız saatlerce duraklarda çile çekiyorsa Bunun sebebi CHP’li yönetimin anlayışıdır. 31 Mart'ta muhteşem bir zafer yakalayacağız. Türkiye Yüzyılı’nda İstanbul’umuzu lokomotif şehir haline getireceğimiz adımlar için karar verilecek. Bu 5 yılda İstanbul’daki deprem korkusunu gidereceğiz. İstanbul’daki trafik çilesini bitirmek için adımlar atacağız. İstanbul’un kaynağını İstanbul’a kullanırsan her şeye yeter” ifadelerini kullandı.



“Bu sene her konuda şampiyonluğa gidiyoruz”

Mitingde konuşan Başkan Köken ise, “Ne yaparsak bu şehirde kalacak. Bizim yaptığımız eserleri bizden sonrakilerde kullansınlar. Okullarımızın tamamını yeniledik. 26 tane okul inşaatı yaptık. Bundan 1 buçuk yıl sonra tekli eğitim sistemine geçeceğiz. Cumhurbaşkanı’mızın bizzat ilgilendiği Kız İmam Hatip Lisesi’nin açılışını yapacağız. Bu sene her konuda şampiyonluğa gidiyoruz” dedi.