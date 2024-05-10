İlk çeyrek boyunca ihracatı her ay 1 milyar doları aşan sektör, Ramazan Bayramı dolayısıyla eksik işgünü ile hesaplanan Nisan’da 884 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştirilen Irak’tan sağlanan gelirin yüzde 15,6 arttığı dört aylık dönemde, yüzde 15,2 gerilemeye rağmen ABD ikinci sırada yer aldı. Bisküvi-pasta, buğday unu ile şeker ve şeker mamulleri bu dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu.

Yurt içinde döviz bazında artan maliyetlere rağmen elde edilen bu yükselişte geçen yıl üretimde sağlanan verimliliğin ve miktar bazında yüzde 26,1’e ulaşan ihracat artışının önemli rol oynadığını belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Jeopolitik riskler ve iklim felaketleri gibi pek çok faktörün emtia fiyatlarındaki istikrarı olumsuz etkilediği son dönemde, gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar küresel gıda tedarikçileri için sıkıntılar oluşturuyor. Örneğin küresel piyasalarda bir süre çok yüksek fiyattan kakao buluyoruz, biz bunun maliyetlerini satış fiyatlarımıza yansıtmamışken buradaki fiyat artışlarının durulduğu haberlerini alıyoruz. Gıda imalatı ürün tazeliği gereği sonsuz hammadde stoklayabileceğiniz bir alan olmadığından, üretimde sürdürülebilirliği sağlayabilmek için bu tip dönemsel maliyetlere katlanmak durumundayız. Bizim için öncelikli bir başka konu da yurtiçinde arz güvenliğini sağlamak ve fiyat dalgalanmalarını engellemek. İştigal alanımızdaki hububat ve bakliyat ürünleri içinde küresel fiyatları son dönemde en çok artan ürün yeşil mercimek olmasına rağmen, bu alanda Bakanlığımızın ihracat kısıtlamasını uyguluyoruz. Tüm bu etkenlerle son dönemde kâr marjlarımız daraldı fakat hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak yılın ikinci yarısına daha iyimser bakıyoruz.”

Hububat üretiminde geçen yılki verimliliğin bu hasat döneminde de sürmesini beklediklerini ifade eden Tiryakioğlu, “Bu yıl Türkiye’de buğday ekim alanının 7,2 milyon hektar alanın üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl baharda yaşanan olağan üstü yağışlar tekrar etmemiş olsa da artan ekim alanlarının etkisiyle buğday üretimi 20 milyon tonu bulacaktır. Türkiye bu konuda tarımı destekleyici politikaların meyvelerini topluyor” dedi.

“İlk 3 ayda 4 ayrı bölgede tanıtım çalışmaları yaptık”

Gıda alanında en büyük işletmelerin de yer aldığı 13 bine yakın üye firmayı temsil eden 6 İhracatçı Birliği’nin oluşturduğu Türkiye Gıda İhracatçıları markasıyla yılın ilk üç ayında 4 ayrı bölgede tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirten Tiryakioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“İhracatçı Birliklerimiz ilk çeyrekte Almanya’dan Japonya’ya, Dubai’den Rusya’ya kadar dünyanın farklı noktalarındaki fuarlarda Türk ürünlerini tanıttılar. Türkiye Gıda İhracatçıları çatı markasıyla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Asya ve Uzak Doğu bölgelerinin önde gelen firma temsilcilerini stantlarımızda ağırladılar. Ticaret Bakanlığımızla işbirliği içinde uluslararası çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”