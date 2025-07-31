Haziran ayında H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,72 oranında yükseldi. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise artış yüzde 27,15’e ulaştı. Yıllık bazda ise endeks yüzde 37,40 artış gösterirken, son 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 45,79 oldu.

En Yüksek Yıllık Artış Mesleki ve Teknik Hizmetlerde

Hizmet grupları bazında değerlendirildiğinde, yıllık artış oranlarının en yükseği yüzde 49,68 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde görüldü. Bunu yüzde 42,15 ile idari ve destek hizmetleri, yüzde 41,99 ile bilgi ve iletişim hizmetleri izledi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yıllık artış yüzde 31,24 olarak kaydedildi.

Aylık Artışta Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Öne Çıktı

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 7,37 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yaşandı. Onu yüzde 6,14 ile idari ve destek hizmetleri, yüzde 6,13 ile gayrimenkul hizmetleri takip etti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise aylık artış yüzde 4,44 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı verileri, hizmet sektöründe maliyet artışlarının sürdüğünü ve birçok alt sektörde fiyat baskısının yüksek seyrettiğini ortaya koydu.