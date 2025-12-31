Girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nin asansörlerinde, yalnızca 50 saniyede jüriye sunduğu Jet Luck için başvurular başladı. Girişimcilere iş dünyasının liderleriyle buluşma fırsatı sunan program, 4 Nisan 2026’da düzenlenecek final etabıyla yeni girişimci hikâyelerinin önünü açmayı amaçlıyor.

Genç girişimcileri yalnızca finansal araçlarla değil; fikirlerini görünür kılacak ve iş dünyasıyla doğrudan temas etmelerini sağlayacak platformlarla destekleyen Halkbank’ın girişimcilik programı Jet Luck’ın üçüncü dönemi için başvurular başladı. Türkiye’de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen program, teknoloji odaklı ve yenilikçi iş fikirlerine sahip genç girişimcilere, projelerini jüriye anlatma imkânı sunuyor.

Girişimcilik dünyasında “Asansör Konuşması” olarak bilinen anlatım tekniğinden ilham alan Jet Luck, katılımcıların iş fikirlerini, sınırlı sürede, etkili ve ikna edici biçimde anlatmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen girişimciler, 4 Nisan 2026’da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan Halkbank Kuleleri’nin asansörlerinde düzenlenecek olan etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri karşısında projelerini sunarak onları ikna etmeye çalışacaklar.

Gün boyunca sürecek yarışmaya katılacak girişimciler, projelerini 50 saniyelik yolculuk boyunca jüriye anlatacak. İş fikriyle jüriyi etkilemeyi başaran girişimciler, projelerini daha detaylı bir final sunumuyla aktarma imkânı elde edecek. Jüri değerlendirme sonuçlarına göre ilk 3’de yer alan girişimciler, nakdi ödül sahibi olacak.

Yenilikçi bir iş fikrine sahip olan ve projesine güvenen tüm girişimcilerin başvurusuna açık olan Jet Luck’ın üçüncü sezonu için başvurular 15 Şubat’a kadar devam edecek. Jet Luck’a katılmak isteyen girişimciler, Halkbank’ın internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak sürece dahil olabiliyor.