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Sedye ile oy kullanmaya geldi
HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE YATALAK HASTA OLAN MAKSUDE SÖNMEZ, AMBULANSLA OY KULLANMAYA GELDİ.
HAKKARİ 28.05.2023, 14:26
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yatalak hasta olan Maksude Sönmez, ambulansla oy kullanmaya geldi.
Maksude Sönmez (63) isimli hasta, oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ambulans ekipleri, Şemdinli Devlet Hastanesi’nden aldıkları Sönmez’i oy kullanacağı Yavuz Sultan Selim İlkokulu’na götürdü. Sedyeyle sınıfa giren ve oyunu kullanan Sönmez, yetkililere teşekkür etti.