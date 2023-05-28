Sedye ile oy kullanmaya geldi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yatalak hasta olan Maksude Sönmez, ambulansla oy kullanmaya geldi.

Maksude Sönmez (63) isimli hasta, oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ambulans ekipleri, Şemdinli Devlet Hastanesi’nden aldıkları Sönmez’i oy kullanacağı Yavuz Sultan Selim İlkokulu’na götürdü. Sedyeyle sınıfa giren ve oyunu kullanan Sönmez, yetkililere teşekkür etti.