Portekiz’e resmi ziyaret gerçekleştiren Fidan, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu’na (RTP) verdiği mülakatta Türkiye’nin dış politika vizyonu, Gazze krizi, Avrupa Birliği ilişkileri ve Ukrayna-Rusya savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Uluslararası toplum Gazze sınavında başarısız oldu”

Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çeken Fidan, son iki yılda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 70 binden fazla masumun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, uluslararası toplumun bu süreçte yetersiz kaldığını söyledi. Fidan, “Vicdani olarak bir halkın açlığa, hastalığa ve soğukta ölüme terk edilmesine izin veremeyiz. Gazze’ye gıda, ilaç ve barınma yardımlarının girişine izin verilmesi için İsrail’e gereken baskıyı yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye çatışmaların değil, barışın tarafında”

Türkiye’nin dış politikasının temelinde istikrar, refah ve güvenliğin yer aldığını vurgulayan Fidan, Türkiye’nin hiçbir zaman çatışmaları teşvik eden bir ülke olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgede dengeleyici ve barışçıl bir rol üstlendiğini kaydeden Fidan, “Türkiye, her zaman çatışmaların dışında kaldı ve terörle mücadelede kararlı bir duruş sergiledi” dedi.

“Türkiye, AB için stratejik bir tamamlayıcı güç”

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Fidan, Türkiye’nin genç nüfusu, dinamik ekonomisi ve güçlü savunma sanayisiyle AB için stratejik bir ortak olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tam üyeliğinin sadece Avrupa için değil, küresel ölçekte de tarihi fırsatlar sunacağını dile getiren Fidan, “AB ulusüstü bir birlik kurabildi ancak medeniyetler üstü bir birlik oluşturamadı. Dünyanın ihtiyacı olan tam da budur” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye–Portekiz ilişkilerinde savunma sanayi ve ticaret öne çıkıyor

Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini belirten Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,5 milyar doları aştığını ve daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Savunma sanayi, turizm, enerji ve yatırımlar alanında önemli iş birlikleri bulunduğunu ifade eden Fidan, Portekiz’in Türk yatırımcılar için dostane bir ortam sunduğunu kaydetti.

“Ukrayna-Rusya savaşı küresel bir krize dönüştü”

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fidan, savaşın artık yalnızca iki ülke arasında olmadığını, enerji, gıda ve ekonomik krizler üzerinden küresel bir boyuta ulaştığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerini desteklediklerini belirten Fidan, Türkiye’nin savaşın taraflarını aynı masada buluşturabilen tek ülke olduğuna dikkat çekti.