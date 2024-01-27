İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak’ta azaldı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ocak’ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.