Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.