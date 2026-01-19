Küresel ve yurt içi piyasalarda bugün ekonomi, enerji ve jeopolitik gelişmeler öne çıktı. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi dikkat çekerken, Türkiye’de üretim ve ihracat verileri olumlu seyrin sürdüğüne işaret etti.

IMF’den Türkiye ve Küresel Ekonomi İçin Yukarı Revizyon

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2026 yılı için yüzde 3,7’den yüzde 4,2’ye, 2027 yılı için ise yüzde 3,7’den yüzde 4,1’e yükseltti. IMF ayrıca küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e çıkardı. Fon, küresel ekonominin 2026’da yüzde 3,3 ve 2027’de yüzde 3,2 büyüyerek dirençli seyrini sürdüreceğini öngörüyor.

IMF’nin yayımladığı ayrı bir çalışmada ise Türkiye’de enflasyonun ana kaynağının mal fiyatları değil, giderek kalıcı hale gelen hizmet enflasyonu olduğu vurgulandı. Raporda, kur istikrarının tek başına yeterli olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Akkuyu NGS’de İlk Reaktör Yüzde 99 Tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını açıkladı. Projenin Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Konut Fiyatlarında Reel Düşüş Yeniden Başladı

Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayındaki aranın ardından Aralık’ta yeniden reel düşüşe geçti. Endeks aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 artarken, reel olarak yıllık yüzde 1,4 geriledi.

Kısa Vadeli Dış Borç Azaldı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 163,7 milyar dolara geriledi.

Otomotiv, Tarım ve Madencilikte İhracat Rekorları

Türkiye’nin otomotiv sanayi ihracatı 2025’te yüzde 12 artışla 41,5 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracatta yüzde 17,5 payla ilk sırada yer aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, toplam üretimin yüzde 4 artarak 1 milyon 419 bin adede yükseldiğini açıkladı.

Tarım sektörü ise 2025 yılında 36,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, zorlu koşullara rağmen büyümeyi sürdürürken 2026 için 1,5 milyar dolar, 2030 için 2 milyar doların üzerinde ihracat hedefi belirledi.

Davos’ta “Diyalog Ruhu” Zirvesi

Dünya Ekonomik Forumu’nun 56’ncı Yıllık Toplantıları İsviçre’nin Davos kasabasında “Diyalog Ruhu” temasıyla başladı. Zirveye 130 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcı beklenirken, 400 civarında üst düzey siyasi lider ve karar vericinin toplantılara katılması öngörülüyor.

Küresel Siyasette Gümrük Vergisi Gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland tartışmaları kapsamında ABD’nin bu adımı desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10, 1 Haziran 2026’dan sonra yüzde 25’e çıkması planlanan tarifelere karşılık AB, 93 milyar avroluk misilleme seçeneğini değerlendiriyor. AB liderleri konuyu görüşmek üzere olağanüstü zirvede bir araya gelecek.

ABD, Avrupa ve Asya’dan Ekonomik Gelişmeler

Wall Street Journal anketine göre ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,9’a geriledi. Çin ekonomisi 2025’te yüzde 5 büyüyerek hedefini tutturdu. Japonya’da ise erken genel seçimlerin 8 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.