Tamarillo'nun Türkiye'ye Yolculuğu

Saydi, Almanya’da yaşadığı dönemde Afrikalı bir arkadaşından edindiği tek bir fidandan yola çıkarak bu tropikal meyveyi Türkiye’ye taşıdı. Almanya’da saksıda yetiştirdiği Tamarillo fidanını Rize’ye getiren Saydi, tropikal iklimin bu bitki için ideal olduğunu fark etti. “İklimi sevdi, burada muazzam şekilde yetişti. Fidanlarını çoğaltarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyorum,” diyen Saydi, meyvenin hem ekonomik potansiyeline hem de sağlık faydalarına dikkat çekiyor.

Sağlık ve Gastronomi İçin Faydalı

Tamarillo sadece lezzetli bir meyve değil; aynı zamanda sağlık açısından da birçok faydası var. Yemeklere ve salatalara katılabilen bu meyve, cilt bakımında göz altı kırışıklıkları için kullanılabiliyor. Saydi, Tamarillo’nun ayrıca prostat ve göz sağlığı için de faydalı olduğunu belirtiyor. Bu özellikleri sayesinde meyve, tüketiciler arasında hızla popülerlik kazanmaya başladı.

Rize'deki Üretim Potansiyeli

Çay bahçelerinin arasına dikilen 40 Tamarillo ağacından yılda yaklaşık bir ton ürün elde eden Saydi, üretimi artırmayı hedefliyor. Gelecek yıl fidan sayısını ikiye katlamayı planlayan girişimci, meyvenin ekonomik getirisine dikkat çekerek şu sözleri ekliyor: “Pazarı çok iyi. Yeterli miktarda üretim sağlanırsa Tamarillo’yu yurtdışına bile ihraç edebiliriz.”

Soğuğa Dayanıksız, Tropik İklimlere Uygun

Saydi, Tamarillo’nun soğuk bölgelerde yetişmeyeceğini özellikle vurguluyor. Almanya’daki deneyimlerinden bahsederken, bu meyvenin sadece sıcak iklimlerde açık alanda büyüyebildiğini belirtiyor. “Almanya’da yetiştirmek mümkün değil. Soğuk iklimlere dayanıklı bir bitki değil,” diyen Saydi, Tamarillo’nun tropik ve subtropik bölgelerde yetiştirilmesinin önemini dile getiriyor.

Tamarillo Türkiye’de Yaygınlaşabilir mi?

Bu yenilikçi girişim, Tamarillo’nun Türkiye tarımında yeni bir ürün olarak yer edinebileceğini gösteriyor. Sağlık faydaları, gastronomideki kullanımı ve ekonomik getirisi ile Tamarillo, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ihraç ürünleri arasında yer alabilir.