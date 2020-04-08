Çekimler durdu... Dizi-sinema sektöründe neler oluyor?

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgın, Ocak ayından bugüne, dünya gündemine bir numaralı sorun olarak damgasını vurmaya devam ediyor. Koranavirüs, dünyada daha çok can kayıpları, yayılma hızı ve devletlerin aldığı önlemlerle haber konusu oluyor. Tüm dünyada medya ilk haber olarak günlük kayıplar, vaka sayısı, ölüm oranları, yapılan test ve yeni vaka gibi haberleri manşete koyuyor.

Oysa, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada durma noktasına gelen ekonomik faaliyetlerin durumu da mercek altına alınmalı. Dünya ekonomisindeki bu olumsuz gidişata sadece devletlerin aldığı önlemlerle çözüm yolu aranıyor.

Kapatılan işyerleri, işsiz kalan insanların durumu konusunda tüm dünyada net bir istatistik yok. Sadece, karantina altındaki insanların hayatlarını sürdürmeleri için verilen destekler mercek altında alınıyor.

Koronavirüsten her sektör büyük ölçüde etkilendi. En çok etkilenen sektörler arasında medya sektörü de var. Özellikle yerel basın ile küçük işletmeler ciddi bir kriz yaşıyor. Bazı iş kollarında ise çalışmalar tamamen durdu.

İşte bu iş kollarından biri; sinema ve TV dizi film sektörü…

Tüm dünyada neredeyse herkesin takip ettiği bir sürü dizi var.

Eğlence sektörüne para ayıramayan milyonlarca insan, biraz heyecan biraz macera biraz komedi ile sosyal hayatlarına devam için akşamları 90 ila 140 dakika süren dizilere kilitleniyor.

Dünyada sinema ve TV dizi film sektörüne yüz binlerce insan emek veriyor, geçimini bu sektörden sağlıyor.

TÜRKİYE’DE DİZİ FİLM SEKTÖRÜNDE DURUM

Türkiye’de bu sezon tüm televizyon kanalları için toplam 40 dizi film çekiliyordu. Türkiye’de ilk koranavirüs olayı, Mart ayının ikinci haftasında gündeme oturunca, dizi setlerinde de korona endişesi had safhaya çıktı. Ülkemizde birkaç sezon aralıksız seyirciyi ekrana kilitleyen diziler de korona salgını nedeniyle çekimlere ara verdi. Tekrar ne zaman başlayacağı da belli değil. İlk olarak set çalışanlarına 2 haftalık bir ertelemeden söz edilmişti. Ancak okulların Nisan sonuna kadar tatil ertelemesiyle ve Türkiye’de bir çok ile ve ilçeye giriş ve çıkışların süresiz kısıtlama altına alınmasıyla milyonları akşamları ekrana bağlayan diziler de artık çekilemiyor. Yedekleri olan dizilerin bölümleri ile yayını sürdüren yapımcılar var. Ancak netice itibariyle üç beş bölüm daha sürebilir.

Ya sonra? Sonrası ise korona salgınının durumuna endeksli…

Mart ayının ikinci haftasında koronavirüsü vakalarında tehlikenin artmasından sonra ilk olarak ulusal kanallarda rating alan popüler dizilerden 9’u çekimlere ara vermişti.

Son gelen haberlere göre 4 dizi şu an çekimlerini devam ettiriyor. TRT’de Payitaht Abdülhamid, ATV’de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal 7’de Yemin dizi setlerinde, sosyal mesafeler korunarak çekimler kısıtlamalarla sürüyor. TRT, Kanal D ,Star, Fox, ATV, Show gibi ulusal kanallarda prime time müdavimi dizilerin tamamı ise çekimlere ara vermiş durumda. Bu arada ATV’nin fenomen yapımlarından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" de çekimlere ara verdi ve eski bölümlerin özetleriyle yayını sürdürüyor.

Bu sezon büyük seyirci kitlesine ulaşan yapımlardan Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin çekimlerine ara verildi.

Yapımcılar, ‘Hekimoğlu’, ‘Savaşçı’ ve ‘Bir Annenin Günahı’ dizilerinin çekimine ara verileceğini duyurmuştu. Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etmişti ve ilk etapta yayında olan 40 diziden çoğunun çekimlerine süresiz ara verildi. Böylece dizi çekimleri korona önlemler kapsamında durdurulunca 6 bine yakın çalışanın paralarını alamadığı ve işsiz kaldığı açıklandı.

Her hafta 140 dakikalık bölümleri çıkarmak için gece gündüz çalışan bir sette en az 150 ile 400 arası emekçi omuz omuza çaba harcıyordu. Bu setlerde serbest meslek makbuzu ile çalışıldığı için sadece bölüm yayınlandığında para alan dizi sektöründe teknik ekip paralarını alırken, oyuncular ve figüranlar paralarını yayınlandığı zaman alabiliyor.

SİNEMA ÇEKİMLERİNDE DURUM?

Aslan Hürkuş, Kayıp Elmas, Malazgirt 1071 ve Adanış: Kutsal Kavga filmlerinin durumu merak konusu olmuştu. Ülkemizde ilk koronavirüsü vakasının resmi olarak açıklanmasının ardından, 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan Adanış Kutsal Kavga, 18 Aralık’a, Malazgirt 1071’in ise 18 Eylül tarihine ertelendiği duyuruldu. Bu ay başında vizyona girmesi planlanan Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin belirsiz bir tarihe ertelendiği açıklandı.

DÜNYADA FİLM SEKTÖRÜNÜN DURUM NASIL?

Dünya koronavirüse kilitlendi. Seyahatler kısıtlandı. Etkinlikler iptal edildi. Sanattan spora, eğitimden ulaşıma hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgını, sinema dünyasında da planları alt üst etti. Koronavirüsün daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden olacağından endişe duyulduğu için Çin, ABD, İtalya, İtalya, Hindistan, Macaristan, Polonya, Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya gibi birçok ülkede sinema salonlarının tamamı kapatılmış durumda. Sinemaların kapatılmadığı ülkelerde de insanların sinema salonlarına gitmekten çekinmesi gişe rakamlarında büyük düşüş yaşanması ise endişeleri artırıyor. Durum böyle olunca da gişe beklentisi yüksek olan pek çok filmin vizyona giriş tarihleri ertelenmek zorunda kaldı.

Sonuç itibariyle dünya sinemaları da stop dedi. Bu yılın popüler filmlerinden ‘A Quiet Place Part II’, ‘Fast & Furious 9’, ‘No Time to Die’ gibi filmlerin vizyon tarihleri ertelenirken; Cannes Film Festivali ve CinemaCon gibi pek çok sinema etkinliği de iptal edilmek yerine ertelenmek zorunda kaldı.

Öte yandan prodüksiyonu devam eden film ve diziler de koronavirüsü salgını nedeniyle sekteye uğradı. Çin, İtalya, Hindistan, ABD, İngiltere, İspanya, gibi salgının ciddi bir boyuta ulaştığı ülkelerde tüm prodüksiyonlar durma noktasına gelmiş durumda. ABD’li yapımcılar diğer ülkelerde de birçok yapımın prodüksiyonuna ara verildiğini açıkladı.

Çin’in büyük ve karlı olan film endüstrisi büyük zarar gördü. ABD’nin Hollywood ile Hindistan’ın Bollywood yapımları durdu.

ERTELENEN FİLMLER VE SİNEMA ETKİNLİKLERİ

Koronavirüs salgını ilk olarak Çin’de ortaya çıktığı için, ilk erteleme ve iptal haberleri de Çin’den gelmişti. Çinli yönetmen Wong Kar-Wai’nin Blossoms adlı romandan uyarlayacağı film ve dizinin prodüksiyonu ertelendi.

73. CANNES FİLM FESTİVALİ

Bu yıl 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali, tüm dünyada korku yaratan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Festival yönetimi, festivalin haziran sonuna ya da temmuz başına ertelenmesi konusunda net karara varmış değil. Bu yıl 73. kez yapılacak olan Cannes Film Festivali’nin yeni tarihi önümüzdeki aylarda açıklanacak.

HONG KONG ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ VE 24. HONG KONG FİLMART

Bu yıl 25-28 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi gereken Hong Kong Filmart, (24. Hong Kong Uluslararası Film & Televizyon Marketing) tarihinin 27-29 Ağustos’a ertelendiği açıklandı.

2-4 Mayıs ve 6 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 44. Hong Kong Uluslararası Film Festivali ise belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

Şeref Özata'nın yazısının tamamı için tıklayınız.