Edirne'de Kaçakçılığa Geçit Verilmedi

Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt içine giriş yapmak isteyen şüpheli araçlar üzerinde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 544 kilogram skunk, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 61 kilogram esrar yakalandı.

Hatay'da Dev Operasyon: 701 Bin 925 Adet Captagon Ele Geçirildi

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun Limanı'nda yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkmak üzere hazırlanan bir konteynerde inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen detaylı kontrollerde toplamda 123 kilogram (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Büyük bir başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Kaçakçılığa ve uyuşturucu ticaretine karşı kararlı mücadelenin süreceği vurgulandı.