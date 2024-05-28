Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Globelink Ünimar, Türkiye’nin en büyük akıllı depo yönetimi zirvesi SW Summit 2024’te sunum sponsoru olarak yer aldı. 2014 yılından bu yana düzenlenen etkinlik, 23 Mayıs 2024’te 200’den fazla sektörel katılımcıyı ve birçok önemli ismi konuşmacı olarak ağırladı. Yalnızca ilgili son kullanıcı profesyonellerinin yer aldığı etkinlik, katılımcılara ağ oluşturma ve potansiyel müşterilerle iletişim kurma fırsatı sundu.

Akıllı Depo Yönetimi Zirvesi, Globelink Ünimar Bilgi Teknolojileri Direktörü/İcra Kurulu Üyesi Ayfer Saltan Oladi ve Yurtiçi Dağıtım ve Depo Direktörü Volkan Yalçın’ı da konuşmacı olarak ağırladı. Oturumda lojistik süreçlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan depo yönetimi ve sektörel gelişmeler konuşuldu. Ayrıca etkinlikte; yapay zekâ ile bölge depo dağıtım operasyonları optimizasyonu, gıda lojistiğinin dinamikleri, değişen teknoloji sonrası tedarik zincirinde insan yönetimi gibi konulara da değinildi.

Globelink Ünimar’ın SW Summit’te sunum sponsoru olarak yer alması hakkında yorum yapan Globelink Ünimar Bilgi Teknolojileri Direktörü/İcra Kurulu Üyesi Ayfer Saltan Oladi, “SW Summit 2024’te sunum sponsoru olarak yer almanın lojistik sektöründeki yerimizi ve inovasyon odaklı yaklaşımımızı pekiştiren bir adım olduğuna inanıyorum. Verimli bir depo yönetiminin nasıl olması gerektiğini ve nasıl avantajlar sağladığını konuştuğumuz SW Summit’24 konuşmacısı olmaktan dolayı mutluyum.” dedi.

Globelink Ünimar Yurtiçi Dağıtım ve Depo Direktörü Volkan Yalçın ise etkinlik hakkında, “SW Summit’24, uzun yıllardır gerçekleştirilen ve sektör genelinde önem taşıyan bir etkinlik. Böyle bir etkinlikte konuşmacı olarak yer almaktan ve şirketim Globelink Ünimar’ı temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum.” dedi.