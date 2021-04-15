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İstanbul’da drone destekli trafik denetimi

Üsküdar Altunizade’de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam bin 662 lira para cezası kesildi.

Genel 15.04.2021, 12:05
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İstanbul’da drone destekli trafik denetimi

Üsküdar Altunizade’de trafiğin yoğun olduğu yollarda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam bin 662 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Denetim esnasında 8 sürücüye toplamda bin 662 lira ceza kesildi.
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