Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da karşı karşıya gelecek. Aslan, bu maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın maç programı şu şekilde:
11 Temmuz Perşembe
20.30 Lask - Galatasaray
15 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf
18 Temmuz Perşembe
20.30 Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Çarşamba
20.30 Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Cumartesi
20.30 Galatasaray - Parma