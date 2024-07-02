Galatasaray, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da karşı karşıya gelecek. Aslan, bu maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın maç programı şu şekilde:



11 Temmuz Perşembe

20.30 Lask - Galatasaray



15 Temmuz Pazartesi

20.30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf



18 Temmuz Perşembe

20.30 Galatasaray - Trencin



24 Temmuz Çarşamba

20.30 Galatasaray - Lecce



27 Temmuz Cumartesi

20.30 Galatasaray - Parma