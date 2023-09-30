Viranşehir Oto Galeri Sitesi’nde esnaf ziyareti yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, burada simit satışı yapan Tevfik Atan ile tanıştı. Ekinci’nin sohbet ettiği simitçi Atan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u çok merak ettiğini söyleyerek, araca binme ve kullanma talebini iletti. Danışmanlarına talimat vererek simitçi gencin iletişim bilgilerini aldıran Ekinci, bugün Tevfik Atan’ın hayalini gerçekleştirdi. Atan ile bugün Millet Bahçesi’nde bir araya gelen Başkan Ekinci, Atan’ı makam aracı Togg’a bindirerek, Millet Bahçesi’nde ve şehirde birlikte tur attı. Başkan Ekinci sayesinde Togg’a binme hayalini gerçekleştiren ve direksiyon başına da geçme fırsatı bulan Tevfik Atan’ın mutluluğu gözlerinden okundu. Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Atan, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür etti.