İyi randıman alınması için bir yıl boyunca özen gösterilerek bakımı yapılan fındık, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bazı kesimlerde olgunlaşmaya başladı. 167 bin dekar dikili fındık arazisiyle fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Kocaali’de hasat zamanı başladı. Bazı üreticiler, olgunlaşan fındıkları toplamak için bahçelere girdi. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinden Kocaali’ne gelen ve konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri de yoğun mesaiye başladı. Tarım işçileri sıcağın altında 450 liralık yevmiye için yaklaşık 12 saat boyunca ter döküyor.

