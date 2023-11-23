Saran Group, Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini daha ekledi. Atatürk Spor Salonu adını taşıyan 25. spor salonu Şırnak’ta açıldı. Açılış törenine Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Saadetin Saran, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve İstanbul’dan gelen iş insanları heyeti katıldı.

