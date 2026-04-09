Kars Nisan’da Kışı Yaşıyor: Kar Kalınlığı 30 Santimi Aştı

Doğu Anadolu’nun gözde şehirlerinden Kars, bahar ortasında gelen sürpriz kar yağışıyla adeta yeniden kışa döndü. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artıran kar yağışı, kent genelini kısa sürede beyaza bürüdü.

Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde bu rakamın daha da arttığı gözlemlendi. Nisan ayında yaşanan bu yoğun kar yağışı, kentte kış ortasını aratmayan manzaralar oluşturdu.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karı temizlemek için yoğun mesai harcadı. Kaldırımlar ve bina girişleri küreklerle açılırken, vatandaşlar günlük yaşamın aksamaması için seferber oldu. Ancak yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, ekipler ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kente dışarıdan gelen ziyaretçiler için de kar yağışı sürpriz oldu. Bahar havasından çıkıp kış manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar, ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini belirterek, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Yetkililer, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bahar aylarında nadir görülen bu yoğun kar yağışı, Kars’ta hem zorlu anlara hem de büyüleyici manzaralara sahne oldu.

