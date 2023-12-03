Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sona erdi. Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan genel kurulda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Hasan Arat, seçimdeki rakibi Serdal Adalı’ya centilmen mücadelesinden dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.

