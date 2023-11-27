Kastamonu'da fırtına etkisini Karadeniz sahil kesiminde sürdürüyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yaklaşık 5 metreye boyundaki dalgalar sahili dövdü. Deniz ile karanın birleştiği ilçede, Cide ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı D010 karayolu sular altında kaldı. Dev dalgalar kaldırım taşlarını yerinden söktü. Karayolları, polis ve trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor. Karayolunda araçlar geçmekte güçlük çekiyor. Karayolları ekipleri, yola saçılan kaldırım ve denizden sürüklenen çakıl ve taşları iş makineleri ile temizliyor.

