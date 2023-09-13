İstanbul’dan Fethiye’ye tatile gelen Yücel Çam, Fethiye'de dalış eğitmeni Önder Diktaş’la temasa geçerek kız arkadaşı Merve Kahrıman için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. Hazırlanan plan çerçevesinde tüm müşterileri ile beraber Fethiye’nin Dalyan koyuna özel dalış okulu teknesi ile harekete geçildi. Her zaman yapıldığı gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında Yücel Çam ve Merve Kahrıman da vardı. Dalış eğitimleri uygulamalı olarak başlarken çift de 5 metre derinliğe daldı.

