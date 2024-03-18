Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali İlhami Aktaş ve Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitleri selamlamak adına 21 pare top atışı yapıldı.