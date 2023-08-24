Aslen Gördes ilçesinden olan evli ve 2 çocuk annesi 52 yaşındaki Hatice Şeşen kadınların pek de rağbet göstermediği beyaz eşya tamirinde usta oldu. 5 yıl önce eşine yardım ederek işe başlayan Hatice Şeşen şimdi her biri kilolarca ağırlıktaki beyaz eşyaları tek başına kaldırıp, söküp, tamir ederek işindeki maharetini ortaya koyuyor. Başlarda kadın olduğu için müşterilerin kendisini gördüklerinde şaşırdıklarını ancak artık tanındığını ve kimsenin garibine gitmediğini anlattı.

