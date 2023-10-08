Artvin’de yaşayan Tuğba-Serkan Günay çifti, ayakta duramadığı için çocukları Deniz Günay'ı 3 ay önce hastaneye götürdü. Burada Deniz'e, SMA Tip-1 hastalığı teşhisi koyuldu. Hastalık hakkında araştırma yapan aile, çocuklarını tedavi için yurt dışına götürmeye kararı verdi. Yurt dışında özel bir hastaneden 1 milyon 949 bin dolarlık teklif alan aile, daha sonra valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kısa sürede birçok vatandaşın ilgi gösterdiği kampanya süresince konserler ve spor müsabakaları düzenlendi. Esnaf günlük kazancını Deniz bebeğe bağışladı, sanatçılar, tanıyan tanımayan herkes destekte bulundu.

