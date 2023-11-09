Ford Trucks’ın NextETRUCK projesine aktif katılımı, elektrikli araç teknolojisi alanında inovasyon ve AR-Ge çalışmalarında geldiği son noktayı vurgularken ürün portföyünü gelişmiş, verimli ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle genişletmesine katkı sağlıyor.

Büyük ölçüde fosil yakıtlara bağımlı olan ve karbondioksit emisyonlarının %37'sini oluşturan ticari taşımacılık sektörünün önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Küresel ısınmaya karşı sürdürülebilir politikaları destekleyen Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu bir ekonomiye sahip olmayı hedefliyor. Araçların ve filoların elektrifikasyonu, sektörün karbonsuzlaştırılması için kritik bir strateji olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri kapsamında, Horizon Innovations Actions programının bir parçası olan NextETRUCK projesini destekliyor.

Hafif şasi teknolojisiyle fark yaratacak proje kapsamında Ford Trucks tarafından inşa edilecek 16 tonluk hafif elektrikli kamyon platformu, gerçek dünya koşullarında altı ay süresince Ford Otosan fabrikaları arasında git-gel yaparak test edilecek ve performansı hakkında lojistik endüstrisine yön verecek bilgiler sunacak. Ford Trucks elektrikli kamyonun ağırlık verimliliğini artırmak ve genel araç performansını yükseltmek için hafif şasi teknolojilerini titizlikle inceleyecek.

NextETRUCK projesi yapılan testlerle lojistik endüstrisine yön verecek bilgiler de sunacak. NextETRUCK; azaltılmış ağırlığı, gelişmiş termal yönetimi ve Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) entegrasyonu ile öne çıkan bir elektrikli kamyon yaratmaya odaklanıyor. Proje buna ek olarak filo operasyonlarını geliştirmek, şarjı etkin bir şekilde yönetmek ve optimum rotaları tahmin etmek için Hizmet Odaklı Mimari (SOA) araçlarında uzmanlık kazanmayı içeriyor. NextETRUCK projesi, EPE parçalarının güncellenmesi, yenilikçi bir termal yönetim sistemi oluşturulması, şasinin yeniden tasarlanması, yeni braketler, yazılım geliştirmeleri ve kabin modifikasyonları gibi önemli değişiklikleri de kapsıyor.

Ford Otosan'ın İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde düzenlenen NextETRUCK konsorsiyumunda 9 farklı ülkeden 18 firma ve toplam 32 katılımcı bir araya geldi. Konsorsiyum toplantısında projenin mevcut aşamalarının yanı sıra gelecekte yapılacak çalışmalar için de proje ekibi bilgilendirildi ve süreç gözden geçirildi. Aktif olarak devam eden çalışmaların her biri ilerlemeye devam ederken; araç telematiği, termal yönetim, araç analiz araçları ve sosyal yardımla ilgili pilot planlar ve ana hatlar konularında da ilerleme kaydedildi. Konsorsiyumun bir sonraki orta vadeli değerlendirme toplantısı ise Şubat 2024'te Brüksel'de düzenlenecek.