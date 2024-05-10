Avrupa’nın en büyüğü olma hedefi ile hız kesmeden yatırımlar ve yenilikler yapan Eyüp Lojistik, rotasında bulunan birbirinden farklı ülkelerin, birbirinden farklı yol koşullarına uygun çekiş gücü, zorlu hava şartlarında dahi sorunsuz yol tutuşu ve operasyonel maliyetlere katkı sağlayan yakıt tasarrufu sayesinde IVECO S-WAY çekicileri tercih etti.

FİLODA AĞIRLIK IVECO’DA

Eyüp Lojistik yaklaşık 150 adetlik çekici filosunu; IVECO’yu tercih ederek, 110 adet IVECO S-Way çekici ile genişletti. Böylece IVECO, Eyüp Lojistik filosunun baskın markası oldu. Türkiye çapında geniş satış ve servis ağı ile hizmet veren IVECO, Gaziantep Yetkili Satıcısı Üstün-İş Otomotiv tarafından satışı gerçekleştirilen ve Eyüp Lojistik’in seçtiği IVECO S-Way FULL PLUS 530 beygir çekicilerin teslim törenini 7 Mayıs’ta Swissotel The Bosphorus’ta düzenlendi. IVECO S-Way çekicilerin teslimi için gerçekleşen törene Eyüp Lojistik Yönetimi, IVECO Türkiye Yöneticileri ve IVECO Yetkili Satıcısı Üstün-İş Otomotiv Yetkilileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Düzenlenen törende kısa bir konuşma gerçekleştiren IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ‘’Öncelikle Eyüp Lojistik’e IVECO S-Way çekicileri tercih ettikleri için hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. 2020 yılında lansmanını gerçekleştirdiğimiz uzun yol çekicimiz S-Way ile kısa sürede çok büyük bir başarı elde ettik. S-Way’in yakıt verimliliği, konforu ve üstün sürüş performansı ile yürüyen araç parkımızı hızlıca büyüttük. 110 adet IVECO S-Way çekici satışı gerçekleştirdiğimiz Eyüp Lojistik’te ağır yük taşımacılığında iddialı ve bu iddiasını IVECO S-Way ile de perçinlemiş oldu. Hem Avrupa’ya hem ülkemizin dört bir yanına lojistik hizmeti sağlayan Eyüp Lojistik, tercih ettiği IVECO çekicileri ile kat edeceği mesafeleri güvenle, konforla ve tasarruflu bir şekilde gerçekleştirecektir” dedi.

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak’tan sonra Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık yaptığı konuşmada IVECO’ya teşekkür ederek iyi bir iş birliği içinde olduklarını dile getirerek sözlerine ‘Şirket olarak insan ve çevre odaklı faaliyet göstermeye, en son teknolojileri iyi bir şekilde kullanmaya ve hizmet kalitemizi her geçen gün artırmaya gayret ve özen gösteriyoruz. Bu anlamda filomuza yatırım yaparken oldukça seçici davranıyoruz ve bizimle aynı misyona sahip markalarla çalışıyoruz. Araçların teknik özellikleri kadar, iş birliği içerisinde olacağımız markaların satış sonrasında da bizlerin yanında olması gerekiyor. IVECO ile masaya oturduğumuz andan itibaren bizi anlayan, dinleyen ve çözüm üretmek adına elini taşın altına koymaya bir hazır marka olduğunu gördük. Biz Eyüp Lojistik ailesi olarak uzun süreli müşteri ilişkilerine değer veriyoruz ve inanıyorum ki IVECO ile de uzun ve kalıcı işbirliklerimiz olacaktır’ diye devam etti.

IVECO S-WAY, TASARRUF İLE KONFOR BU KABİNDE BİRLEŞTİ

Sürücü için mükemmel bir yol arkadaşı olan IVECO S-Way, filo sahibi için de ideal bir çözüm ortağı. Çevre dostu S-Way yakıt tasarrufu, ihtiyaca göre tasarlanmış kabin dizaynı, gelişmiş teknik özellikleri ve sürücü için çok önemli olan konfor sürüş deneyimi ile oldukça iddialı. Araçlar, CO2 emisyonlarını azaltan ürün özelliklerinin yanı sıra tamamen yenilenmiş kabin tasarımı ile göz dolduruyor. IVECO S-Way’in her ayrıntısı, aerodinamik performansını en üst düzeye çıkarmak için dikkatle tasarlanmış. Hava akışını optimize etmek ve yakıt verimliliğinde önemli bir artış sağlamak için tüm detaylar düşünülmüş. Kaputun altındaki yeni motor serisi ve bileşenler, performans ve yakıt verimliliğinde çıtayı yükselterek iş üretkenliğini önemli bir ölçüde artırıyor. Düşük yakıt ve AdBlue tüketimi, düşük yedek parça maliyeti ve uzun bakım aralıkları ile IVECO S-Way işletme giderlerini filo sahipleri lehinde yönetilmesini sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve görev odaklı yaklaşımı ile IVECO müşterileri için bir ticari araç markasından çok çözüm ortağı olarak sektördeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor.