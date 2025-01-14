Esnek Çalışma Modeli

Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ve bu konuda önemli bir adım atılacağını ifade etti. “Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” diyen Göktaş, ailelerin ve çalışan kadınların iş-yaşam dengesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli önlemler aldıklarını belirtti.

Kadınların Doğurganlık Oranları

Bakan, ev hanımları ile çalışan kadınların doğurganlık oranları arasında çarpıcı bir fark olmadığını açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, ev hanımlarının doğurganlık oranı 1,72, çalışan kadınların oranı ise 1,38. Göktaş, bu verilerin kadınların doğurganlık hızları arasında önemli bir fark olmadığını gösterdiğini, ancak yine de esnek çalışma modelleri gibi destekleyici önlemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kreş Desteği ve Aileyi Destekleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kreş yardımlarının önemine dikkat çekti. Kadınların ve ailelerin iş ve ev yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak için bakanlık olarak çeşitli tedbirler alacaklarını belirtti. Göktaş, mevcut kreşlerin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını ve bu adımla anne ve babalara destek verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Göktaş, ayrıca çocuk destekleri, kreş yardımları ve esnek çalışma modelleri gibi çeşitli çalışmaların önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.