AK Parti’de temayül heyecanı

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler öncesi AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nca milletvekili aday adayları için temayül yoklaması yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde yapılan temayül yoklamasında 2 bin 537 delege 126 milletvekili aday adayı için oy kullandı.

Temayül yoklaması öncesi aday adayları salon girişlerinde kendilerini tanıtan broşürleri delegelere dağıtarak destek istedi.

Konya Milletvekili Gülay Samancı, Genel Merkez kadın Kolları MYK Üyesi Fatoş Gürkan, Erzincan Milletvekili Süleyman karaman ve Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik temayül yoklamasını parti yöneticileri ile birlikte takip etti.

Delegeler elektronik ortamda yapılan oylamada istediği 6 adaya oy kullandı.