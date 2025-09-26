Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ecran Alim Albayrak, ebeveynlerin ergenlik çağındaki çocuklarıyla sağlıklı ve güvene dayalı bir ilişki kurabilmeleri için dikkat etmeleri gereken 6 farklı yolu paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ecran Alim Albayrak, ergenlik çağındaki çocuklarla sağlıklı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak isteyen ebeveynlere yönelik 6 temel öneri paylaştı. Albayrak, ergenlikte güvenin sözlerle değil, tutarlı davranışlarla inşa edildiğini vurguladı.

“YARGILAMADAN DİNLEYİN”

Ergenlik döneminde çocuklar kendilerini ifade etme ihtiyacı duyar. Onları eleştirmeden, sözlerini kesmeden dinlemek; anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlar. Bu yaklaşım, ebeveyn-çocuk arasındaki güveni güçlendirir ve iletişimi daha sağlıklı hale getirir.

“TUTARLI OLUN”

Ebeveynlerin söyledikleriyle yaptıkları arasında uyum olması gerekir. Verilen sözlerin tutulması, konulan kuralların kararlı şekilde sürdürülmesi, çocukta güven duygusunu pekiştirir. Küçük tutarsızlıklar bile zamanla ebeveyn-çocuk ilişkisine zarar verebilir.

“MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİN”

Ergen bireyin kendi özel alanına duyulan saygı, onun aile içinde birey olarak kabul edildiğini hissettirir. Bu saygı hem özgüvenin gelişmesine katkı sunar hem de ebeveyn-çocuk arasındaki güveni daha sağlam temellere oturtur.

“HATA YAPMASINA İZİN VERİN”

Çocuğun her zaman doğruyu yapması beklenmemelidir. Küçük riskler almasına fırsat tanımak, yaptığı hatalardan ders çıkarmasına ve kendi sorumluluğunu öğrenmesine imkân verir. Bu süreçte ebeveynin desteğini hissetmek, güven bağını daha da kuvvetlendirir.

“DUYGULARINI KABUL EDİN”

Ergenlik döneminde duygular yoğun yaşanır. Çocuğun duygularını küçümsemeden, eleştirmeden kabul etmek ve empati göstermek, onun ebeveynine güvenini artırır. Böylelikle çocuk, kendini ifade ederken yargılanma kaygısı yaşamaz.

“ROL MODEL OLUN”

Çocuğun ebeveyninden öğrenmesini istediği davranışların en güçlü yolu, onları davranışla göstermektir. Ebeveynin sergilediği tutum ve alışkanlıklar, sözlerden daha etkili olur. Ergen bireyler, söylediklerinden çok ebeveynlerinin davranışlarını örnek alır.