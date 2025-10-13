Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.



İkili ilişkiler ve Gazze konusu ele alındı

Toplantıda, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.