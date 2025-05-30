Bakanlık tarafından belirlenen ödeme takvimine göre;

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler ile hak sahipleri 31 Mayıs tarihinde,

Emekli Sandığı (4C) mensupları 1 Haziran da,

SSK (4A) kapsamında aylık alan emekliler ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

Her bayramda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi yapılan ikramiye ödemeleri, milyonlarca emeklinin bütçesine katkı sağlayacak. 2024 yılı itibarıyla kişi başına 3.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, dul ve yetim gibi hak sahiplerine hisseleri oranında ödenecek.

Bu düzenleme ile emekli vatandaşların bayram öncesinde maddi olarak rahatlatılması hedeflenirken, toplamda yapılacak 57,4 milyar liralık ödeme ile iç piyasaya da canlılık kazandırılması bekleniyor.