Elon Musk'ın Twitter'a dair her şeyi elinden çıkarmak için Şirketin San Francisco’daki ana binadan ofis mobilyalarını, sanat eserlerini ve üzerinde eski logo bulunan eşyaları açık artırmayla satışa çıkartacağı ortaya çıkmıştı.

Independent’ta yer alan habere göre; Musk, yine birkaç gün önce yaptığı açıklamada, mecradaki paylaşımı ya da beğenisi yüzünden işyerinde haksızlığa uğrayan kişiler adına dava açacaklarını söylemişti. Musk, bu kişilerin hukuki harcamalarını da karşılayacaklarını bildirmişti. Reklam geliri paylaşma uygulaması da bunun hemen ardından başladı.

TWITTER'DA PARA KAZANMANIN ŞARTLARI

Platformdan para kazanmak isteyen kullanıcıların öncelikle şartlara uygun olup olmadıklarını öğrenmesi gerekiyor. Platformun ayarlar bölümünden para kazanma seçeneğine tıklayan kullanıcıların karşısına abonelikler ve reklam geliri paylaşımı olmak üzere iki seçenek çıkıyor.

Platform abonelik sistemini daha nisan ayında başlatmıştı. Bu sistemde kullanıcılar, belirli kişilere abone olabiliyor ve kendilerine özel içeriklere erişebiliyor. Bu sayede abone olunan kullanıcı da para kazanabiliyor.



Öte yandan son özellik reklam geliri paylaşımı seçeneğiyle ilgili. Bu bölüme tıklayan kullanıcılar doğrudan Twitter’dan reklam payı almak için gereken şartları karşılayıp karşılamadığını görebiliyor.

1- Twitter Blue kullanıcısı olmak

2- Son 3 ay içinde paylaşılan gönderilerin toplamda en az 15 milyon görüntüleme alması

3- En az 500 takipçiye sahip olmak

Twitter Blue, internet sitesinden kaydolanlar için aylık 8, yıllık 84 dolar.

Ücretli hizmete iOS veya Android uygulaması üzerinden kaydolmak isteyen kişilerse ayda 11, yılda 114,99 dolar ödüyor.

KULLANICILAR KAZANDIKLARI PARALARI PAYLAŞTI

Twitter’dan gelen paraları paylaşmak bir akıma dönüştü.

Çoğu kullanıcı, hesaplarına yatan paraların ekran görüntülerini paylaşarak Musk’a teşekkür mesajları yazdı. Ekran görüntülerinde paranın, kullanıcıların yaşadığı ülkenin para birimiyle yatırıldığı görüldü.

Örneğin Twitter’da Gabbar adını kullanan Hintli girişimci Abhishek Asthana, platformdan 209 bin 282 rupi (yaklaşık 2 bin 500 dolar) kazandığını yazdı.

Bir kullanıcı, “Twitter, son 104 günde gönderilerim 21 milyon 400 bin görüntüleme aldığı için için bana 120 dolar ödedi. YouTube da aynı süre içinde 6 milyon 159 bin görüntüleme için 241 dolar ödemişti” dedi