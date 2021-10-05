“Kuş sorununa karşı insancıl ve doğaya uygun çözümler sunuyoruz”

Kuşlar, fabrikalarda ve tesislerde üretim sürecine büyük zararlar verebiliyor. Kovmatik, üretim yerlerinde hem insanlara hem de ürünlere zarar veren kuşlara karşı insancıl ve doğaya uygun çözümler sunuyor. Sektörde yüzde 60 pazar payına sahip olan Kovmatik, 13 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Kovmatik, hizmet ihracatını Avrupa’ya taşımayı hedefliyor. Kovmatik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu, Kovmatik olarak kuşlara karşı sürdürdükleri mücadeleyi, pandemi döneminde uyguladıkları stratejileri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Kovmatik olarak sektöre giriş öykünüzü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

İş dünyasında yaklaşık 25 yıl profesyonel firmalarda yöneticilik yaptım. 2012 yılında Lufthansa şirketindeki görevimden ayrılarak Kovmatik şirketini kurdum. İş dünyasında çok gezen birisi olarak Avrupa havalimanlarında gördüğüm bir uygulamayı, ülkeme getirmek adına işimi bırakarak sektöre giriş yaptık. Kuşlar özellikle tarıma ve havacılığa zarar veriyorlardı. Biz kuşlarla mücadeleyi meslek edinerek bu alanda yatırım yapan tek firmayız. Yabani kuşlarla mücadelede kuşlara zarar vermeyen, onların ekolojik yapılarına uygun biçimde doğal yöntemler uyguluyoruz. İngiltere, ABD, İtalya ve İsveç gibi ülkelerde yaptığımız incelemeler sonrasında en doğru çözümleri ülkemize getirdik. Sunduğumuz çözümlerde doğru ürün kadar ekip de büyük önem taşıyor. Aradan geçen yaklaşık 10 yıl bizi çok farklı noktalara getirdi. Şimdi Türkiye olarak çok daha iyi noktadayız.

“KUŞLARIN ÜRETİM SÜRECİNE BÜYÜK ZARARI VAR”

Uyguladığınız kuş kontrol yöntemlerinden bahseder misiniz?

Kuş kontrol yöntemlerinde 6-7 kategori var. Kuş kovucu sıvılar, cihazlar, kuş kondurmaz teller ve organik kovucuların yanı sıra uygulamalar var. Kuş filesi uygulaması, kuş kondurmaz şeritler ve kuş teli uygulamaları olarak sıralayabiliriz. Kuşlar, fabrikalar, tarım alanındaki işletmeler ve havaalanlarında hem insanlara hem de ürünlere zarar veriyorlar. Fabrika içlerinde kuşların yuvalanmaları kuşlara da zarar veriyor, yumurtaları düşüyor, kırılıyor. Hayvanlar dışkıları başka tarafa götürüyorlar, dolayısıyla sıkıntı yaşanıyor. Hayvan dışkıları çok tehlikeli, kimyasal ortamda içilen sular, dışkıyla beraber etrafa yayılıyor. Kuş dışkıları üretim esnasında asitik zararlar veriyor. Yani kuşların üretim sürecine büyük zararları oluyor.

Biz bu hayvanlara zarar vermeden ve ekolojik dengeyi bozmadan mücadele ediyoruz.

ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU: “Sektörde ülkenin en önemli fi rması olduk, her bölgeye hizmet veriyoruz. Bundan sonraki dönemde hizmet ihracatını Avrupa’ya yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ekibimizi büyütmeyi hedefl iyoruz. Avrupa’da şube açma düşüncemiz var, görüşmeleri yaptık.”

“YAKLAŞIK 13 ÜLKEYE İHRACATIMIZ VAR”

Şirketinize ait kaç adet markanız var, kendi bünyenizde üretim de yapıyor musunuz? İhracatınız var mı?

Şirketimiz bünyesinde 4 adet Türk markası var. Bunların 2 tanesi iç piyasada 2 tanesi de dış piyasada hizmet veriyor. Kendi markamız için üretim yaptırıyoruz, yurtdışına satıyoruz. Swissinno Solution İsviçre, Bird-X Amerika ve Bird Bariyer olmak üzere 3 firmanın distribütörlüğünü yürütüyoruz. Şu anda yaklaşık 13 ülkeye ihracat yapıyoruz, sadece ürün satmak anlamında değil, hizmet ihracatı da yapıyoruz, yani yurtdışındaki tesislere gidip sistemlerin montajını da yapıyoruz, orada aylarca süren bir hizmet sözkonusu.

“HİZMET İHRACATI DA YAPIYORUZ”

Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Gerçekleştirdiğiniz üretimin ne kadarlık bölümünü ihracata ayırıyorsunuz?

Azerbaycan, Karadağ, Irak, İran, Fransa gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kazakistan, Gürcistan, Nahçıvan, Kuveyt ve Katar’da farklı hizmetlerimiz oldu. Bu hizmetler ürün olduğu gibi aynı zamanda montaj hizmeti de veriyoruz. Yani hizmet ihracatı da yapıyoruz. Üretilen üründen ziyade sunulan hizmet de çok önemli. O ürünün nasıl kullanılacağı ve montajının nasıl yapacağı büyük önem taşıyor. Örneğin ABD’liler ürünü üretip satıyor ama o ürünü uygulayıcı insan bulunamıyor. İsviçre’de proje yürütüyorduk ürün var ama uygulayamıyorlar, ürün maliyetinin 3 katına uygulama hizmeti verdik. Cezayir’e ihracatımız var, Libya’ya hizmet ihracatından çok ürün ihracatı yapıyoruz. Ürünü de kapsayan ama hizmet ağırlıklı bir ihracat anlayışımız var.

“YÜZDE 60 PAZAR PAYINA SAHİBİZ”

Sektöre baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektörde rekabet ne düzeyde? Sizin pazar payınız ne durumda?

Biz bu işi profesyonel olarak alternatifli çözen tek firmayız. Sektörde 6 adet firma var fakat kuş kontrolünde dünyada uygulanan tüm yöntemleri uygulayan bir ekibe sahibiz. Kuş kovucu cihazlar takıyoruz, kuş kovucular yapıyoruz, şeritler uyguluyoruz, kuş kondurmazlar yapıyoruz. Dolayısıyla dünyada kuş kontrolüyle ilgili yapılan tüm hizmetleri bünyesinde bulunduran tek firmayız. Piyasada şu anda yüzde 60 pazar payına sahibiz.

“DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİYORUZ”

Sektörde en çok hangi çözüm ve ürününüze talep var?

Sadece ürün satışı ya da montaj hizmeti değil, firmalara danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Tesisleri inceleyip en uygun ürün ve montajın nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Standartları ve montajın ömrünü anlatıyoruz, verdiğimiz hizmet öncelikle kuşlara ve ortama zarar vermemeli. 5 yıl garanti veriyoruz, bu garanti süresi içinde yılda bir defa kontrol ediyoruz, yüzde 97 oranında müşteri memnuniyetine sahibiz. Kuş filesi ürünümüze talep fazla, ancak tek başına kuş filesi yeterli değil, onu tamamlayan ürünler var. Bazı cihazlarla takviye etmemiz gerekiyor, bazı noktalara şerit kuş kondurmaz yelpazeler yapmak lazım dolayısıyla neyin nerede yapılacağını gözlemleyerek, ücretsiz tespitler yapıyoruz ve projeyi teslim ediyoruz.

“KUŞ DIŞKILARI ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR”

Kuşların fabrikalarda ve tesislerde üretim sürecine ne gibi zararları oluyor?

Kuşların üretim alanlarına bıraktığı dışkılar, solunum yoluyla orada çalışan insanlara zarar veriyor. Dışkı asit içerdiğinden insanların sağlığını direkt olumsuz etkiliyor. Ayrıca üretilen ürünlere kuş dışkısının bulaşması, ürünlerin kalitesini bozuyor. Örneğin demir çelik fabrikalarında kuş dışkıları, üretilen çeliğin üzerine damlayarak zarar veriyor. Meyve ve sebzeler de kuş dışkılarından zarar görüyor. Çünkü yabani kuşların hangi şartlarda beslendiği belli değil. Kuş dışkılarından dolayı bazı ürünler gümrükten bile geri gönderiliyor.

“KOVMATİK OLARAK 7/24 ÇALIŞIYORUZ”

Pandemi gerek sektörünüzü gerekse Kovmatik’i nasıl etkiledi?

Pandemi dönemini iş yaparak atlattık. İşlerimizi hemen bitirelim diyerek yapmıyoruz. Bu dönemde iş yoğunluğumuzu azalttık, işlerimizi günlük ve haftalık dilimlere yaydık. Kuş filesi uygulamasının montajı çok dikkatli yapılmalı, teker teker örülmesi lazım. Hizmet ağımızı 4 bölgeye ayırdık, Trakya, Marmara, Anadolu ve Avrupa’da birer ekibimiz var. Ekiplerimiz iş geldiği zaman tespit yapıp, aylarca orada kalarak işi bitiriyor ve geri dönüyor. Bir günlük işimiz pek olmuyor, işlerimiz en az 1 ay sürüyor. Kovmatik olarak 7/24 çalışıyoruz.

“AVRUPA’YA HİZMET İHRACI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Pandemiden sonra hangi stratejileri uygulayacaksınız? Hedefleriniz nelerdir?

Sektörde ülkenin en önemli firması olduk, her bölgeye hizmet veriyoruz. Bundan sonraki dönemde hizmet ihracatını Avrupa’ya yapmak istiyoruz. Ekibimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Avrupa’da şube açma düşüncemiz var, görüşmeleri yaptık. Direkt hizmet vermeniz lazım, çünkü aksamalar olabiliyor. Aksaklık olduğu zaman hemen ekibi yönlendirip, orada ne hata yapmışız, ne eksiklik var, hemen müdahale ediyoruz. Bir sonraki noktada daha iyi hizmet veriyoruz, sektörde artık lokomotif bir markayız, tanınıyoruz.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesaj var mı?

Her kuş filesi yapıyorum diyen firma, sorunlara doğru çözüm bulamayabiliyor. Doğru firma ve ekiple çalışmak çok önemli. Çünkü doğru firma ve ekiple çalışılmadığı zaman yaşanan mağduriyet artıyor. Örneğin yanlış bir uygulamayla yapılan bir filenin için adeta kafese dönebiliyor. Dolayısıyla milyarlarca lira çöpe atılıyor. Bizim yaptığımız kuş kovucu uygulamalar 10 yıl boyunca çözüm oluyor. Ayrıca garanti istemelerini öneriyorum. Uyguladığımız kuş kovucu sistemlerin kuşlara ve canlılara hiçbir zararı yok, insancıl ve doğaya uygun çözümler sunuyoruz. Uyguladığımız doğal yöntemlerle kuşları tesislerden uzaklaştırıyoruz. Fabrika içerisinde kuş kontrol yöntemlerini uyguladıktan sonra fabrikanın hemen yanında kuşların yemek yiyeceği ve kalacağı yerler yapıyoruz. 9 yıldır Türkiye’nin en iyi markasıyız ve bunu aldığımız ödüllerle taçlandırdık.